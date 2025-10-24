 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Тръмп няма да иска санкция от Конгреса, за да започне сухопътна операция срещу картелите

1 коментар
Американският президент Доналд Тръмп, сн. ЕПА/БГНЕС
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не възнамерява да иска одобрението на Конгреса, за да започне допълнителни атаки срещу наркотрафикантите. Следващите операции срещу картелите ще бъдат по суша. 
 
Американските военни увеличават присъствието си в Карибите, като разполагат в района кораби разрушители с управляеми ракети, изтребители F-35, ядрена подводница и хиляди войници.
 
През изминалите седмици, американската армия атакува лодки в Карибско море и в Тихия океан, за които се смяташе, че са натоварени с наркотици.
 

Още по темата

Тръмп предлага смъртно наказание за наркотрафиканти

Тръмп предлага смъртно наказание за наркотрафиканти

Смята се, че повече от 30 души са загинали при атаките, което предизвика значителна критика, имайки предвид, че канцеларията на Тръмп не предостави правна обосновка за предприетите действия.
 
"Не мисля, че непременно трябва да поискаме обяване на война. Мисля, че просто ще убием хората, които внасят наркотици в страната ни", добави той в отговор на въпросите на журналист, който го попита защо не е поискал от Конгреса официално обявяване на война, след като вече обяви война на наркокартелите, а Конгресът, в който преобладават републиканците, най-вероятно ще приеме молбата му.
 
Според американската Конституция, президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили, но само Конгресът има правото да обявява война.
 
На практика, много малко американски президенти са отправяли такава молба, като по-често са избирали други правни механизми, които им позволяват да наредят провеждането на военни операции, без формално да обявяват война.
 
Тръмп отново намекна, че борбата срещу наркокартелите ще се води не само по море, но и по суша, като заяви, че "може" да информира Конгреса за следващите стъпки.
 
"Но не мисля, че те биха имали нещо против това", добави той.
 
Американският президент не предостави повече подробности за мястото и времето на планираните атаки. 
 
 
 
 

Ключови думи

Тръмп наркотрафик
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

1 коментар

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. ефрейтора
    #1

    Всичко , което унищожава наркокартелите и дилърите на наркотици е добро . А по какъв начин...това е второстепенен въпрос .

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни