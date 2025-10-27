Тръмп няма да се кандидатира за вицепрезидент през 2028 г., както предлагат негови симпатизанти

Американският президент Доналд Тръмп изключи възможността да се кандидатира за вицепрезидент на изборите през 2028 г., както предлагат някои от поддръжниците му с оглед на възможността републиканецът да изкара трети мандат в Белия дом, предаде Ройтерс.
"Ще ми бъде разрешено да направя това", коментира Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет "Еър форс 1". "Но няма да го направя. Мисля, че е прекалено сладък (пост). Да, бих изключил тази възможност, защото е твърде сладка", обясни Тръмп.
Това бе поредното изказване от страна на президента републиканец по тема, с която той се заиграва публично, откакто встъпи в длъжност, а напоследък той раздава в Белия дом шапки с надпис "Тръмп 2028", отбелязва Ройтерс.
Според 22-ата поправка на Конституцията на САЩ един и същ президент не може да управлява повече от два мандата. Симпатизанти на Тръмп обаче предложиха това ограничение да бъде заобиколено, като той заеме поста вицепрезидент. Идеята е друг кандидат да бъде избран за президент, след което да се оттегли от поста и Тръмп отново да застане начело на Белия дом. Политическите му опоненти обаче оспорват законността на този план.
Тръмп коментира възможността да управлява за трети президентски мандат с думите: "Много бих искал да го направя. Имам най-добрите резултати (в проучванията на общественото мнение) досега".
Запитан, дали изключва възможността за трети мандат, Тръмп отговори: "Дали я изключвам? Вие ще кажете…".
Републиканецът отбеляза и че вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио са чудесни хора, които могат да се кандидатират за президентския пост. "Мисля, че ако някога се явят в тандем като кандидатпрезидентска двойка, те ще бъдат непобедими", заключи Тръмп.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
15 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
камък ми падна от сърцето :-)))
Грешка! Според закона може да е президент 10 години а не 2 мандата. Сиреч 2 мандата и половина.
Олигархията не го е програмирала за трети мандат. Ще го използва докато може през този.
Хахааа ... Подал му се е некролога от вътрешния джоб на сакото ... а оно тръгнало сметки за след това да прави ! Само ку-ра в гъ-за и куршума в главата !! Може и в затвора, където негрите с големите атрибути, ще му връчват Нобела денонощно изотзад ...
М-да имаше едни Кенеди, Клинтън и Буш, които съвсем не правеха това :-)
Някога се подигравахме на Политбюро на ЦК на КПСС, че били все много възрастни и че това било "геронтокрация". О-о-баче....Леонид Брежнев почина на 76 години, наследилият го Юрий Андропов - на 70 години, последвалият го Константин Черненко - на 74 години. В момента Доналд Тръмп е на 79 години, за изборите през 2028 г. ще е навършил 82 години. Правилно се е съпикясал да не се излага като Джо Байдън, който беше на същата възраст миналата година.
На Шарената Тиква му бяха достатъчни 8 месеца, за да разбере, че един ден ще му търсят кусури. И не само на него, ами и на другите нискочели в династията, които получават държавни поръчки или с мошенически методи и коини, грабят по-глупави от тях инвеститори...
Дори да иска Оранжевият палячо, няма как да се кандидатира за вицепрезидент, заради същата тази 22-ра поправка. Вицепрезидентът трябва да може да замести президента по всяко време при смърт, трайна невъзможност да си изпълнява функциите, или ако бъде отстранен. Палячото не може да заема повече тази длъжност и ако Републиканската партия все пак излъчи такава номинация, Върховният съд ще я отхвърли.
... или пък (като династията на ким-четата в сев-кореа) да вземе да го наследи некое от неговите отрочета... ;-))) - още по-голем сеир ще е ...