Тръмп обеща извънредно положение заради отказа на кмета на Вашингтон полицията да си сътрудничи с имиграционните служби

Американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че ще обяви национално извънредно положение и ще наложи федерален контрол над столицата Вашингтон, след като кметът на града Мюриъл Баузър каза, че местната полиция няма да си сътрудничи с имиграционните и митническите органи, предаде Ройтерс.
Въпросът е свързан с предоставянето на информация за лица, които живеят или влизат незаконно в Съединените щати.
Решението на президента бе обявено, след като няколко хиляди протестиращи излязоха по улиците този месец във връзка с разположените от Тръмп през август части на Националната гвардия в столицата с цел "връщане на закона, реда и обществената сигурност".
"Само след няколко седмици. "Мястото" е абсолютно процъфтяващо за първи път от десетилетия, на практика без престъпления", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".
Той обвини "радикализираните леви демократи" за натиск над Баузър да информира правителството за нежеланието за сътрудничество с имиграционните власти.
егати колко си прозрачен, дончо-о-о-о... :-))) ... ... - току се ослушва дЪ.трЪ. за поводи за "извънредно положение", по време на което да да му започне (без избори!) третото мандатче...