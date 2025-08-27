Тръмп обвини Джордж Сорос и сина му за протестите, закани се да ги съди

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с наказателно преследване милиардера - филантроп Джордж Сорос и неговия син, когото нарече "радикален левичар". В своята социална мрежа Truth Social американският лидер ги обвини в "подкрепа на насилствени протести".

"Няма повече да позволим на тези безумци да разкъсват Америка на части, без да ѝ дават дори шанс да ДИША и да бъде СВОБОДНА. Сорос и неговата група психопати нанесоха огромни щети на нашата страна! В това число и неговите безумни приятели от Западното крайбрежие. Бъдете внимателни, наблюдаваме ви!" ,написа той.

Тръмп заплаши Сорос и сина му с наказателно преследване по "член RICO". Абревиатурата означава "Закон за корумпирани и рекетьорски организации", приет през 70-те години с цел борба основно срещу мафията, корумпирани чиновници и бизнесмени, замесени в престъпни схеми.

Две седмици по-рано "Ню Йорк пост" съобщи, че няколко благотворителни организации, включително фондацията на Сорос-старши Open Society Foundations, са дарили около 20 млн. долара на организатори на протести срещу политиката на Тръмп във Вашингтон.

Сорос отдавна е мишена на ултраконсерватори и конспиратори. През 2023 г., по време на делото за прикриване на плащане към порноактрисата Сторми Даниълс, Тръмп го обвини, че е плащал на прокурора Алвин Брег, който водеше процеса. А настоящият вицепрезидент Джей Ди Ванс дори твърдеше, че Сорос "си е купил прокурора".

Дарението, за което става дума, наистина е било реално, но то е направено още през 2021 г., когато Сорос е подкрепил независима политическа група, водеща кампания в подкрепа на кандидатурата на Брег за окръжен прокурор.

Синът на Джордж Сорос - Алекс, също като баща си подкрепя американски политици от левия спектър. През 2023 г., когато стана ясно, че Сорос-младши ще наследи финансовата империя на баща си, той заяви, че ще се бори да не допусне завръщането на Тръмп на власт. Самият Джордж Сорос е на 95 години.