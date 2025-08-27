Тръмп обвини Джордж Сорос и сина му за протестите, закани се да ги съди

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с наказателно преследване милиардера - филантроп Джордж Сорос и неговия син, когото нарече "радикален левичар". В своята социална мрежа Truth Social американският лидер ги обвини в "подкрепа на насилствени протести".
"Няма повече да позволим на тези безумци да разкъсват Америка на части, без да ѝ дават дори шанс да ДИША и да бъде СВОБОДНА. Сорос и неговата група психопати нанесоха огромни щети на нашата страна! В това число и неговите безумни приятели от Западното крайбрежие. Бъдете внимателни, наблюдаваме ви!" ,написа той.
Тръмп заплаши Сорос и сина му с наказателно преследване по "член RICO". Абревиатурата означава "Закон за корумпирани и рекетьорски организации", приет през 70-те години с цел борба основно срещу мафията, корумпирани чиновници и бизнесмени, замесени в престъпни схеми.
Две седмици по-рано "Ню Йорк пост" съобщи, че няколко благотворителни организации, включително фондацията на Сорос-старши Open Society Foundations, са дарили около 20 млн. долара на организатори на протести срещу политиката на Тръмп във Вашингтон.
Сорос отдавна е мишена на ултраконсерватори и конспиратори. През 2023 г., по време на делото за прикриване на плащане към порноактрисата Сторми Даниълс, Тръмп го обвини, че е плащал на прокурора Алвин Брег, който водеше процеса. А настоящият вицепрезидент Джей Ди Ванс дори твърдеше, че Сорос "си е купил прокурора".
Дарението, за което става дума, наистина е било реално, но то е направено още през 2021 г., когато Сорос е подкрепил независима политическа група, водеща кампания в подкрепа на кандидатурата на Брег за окръжен прокурор.
Синът на Джордж Сорос - Алекс, също като баща си подкрепя американски политици от левия спектър. През 2023 г., когато стана ясно, че Сорос-младши ще наследи финансовата империя на баща си, той заяви, че ще се бори да не допусне завръщането на Тръмп на власт. Самият Джордж Сорос е на 95 години.
Хха ха ха, Драги ми Холмс, според теб излиза ,че крадеца Сорос, станал за една петилетка магнат, с крадене външните дългове на България, Русия и цяла източна Европа, с помощта на техните последни комунистически елити, изплащани сега от народите им, е най демократичния човек в света, пример и образец на демокрацията?! Драги ми Холмс, ти на коя планета живееш, та не знаеш , че истинската демокрация няма нищо общо с кражбата на държавна собственост и парите на данъкоплатците, а ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА, най успешния продукт на демокрацията, праща на часа крадците като Сорос зад решетките, а преди това ги обезпаразитява, като ги конфискува до 10-то коляно.
А трябва да бъдат разследвани милиардерите - търгаши, които докараха с парите си един психопат и национален предател като Доня.
Това, за протестите, платени уж от Сорос, е стара партенка на Путин за Украйна, а после приета от всички путинисти и авторитари в Източна Европа (Орбан, Вучич, Иванишвили Бойко), когато има протести срещу тях. Подозирам, че в Аляска Путин му е внушил този нов враг. Интересно, Тръмп какво мисли за Мърдок, когото съди за 10 млад. долара? И той ли е крайно ляв или просто е съдружник на връстника си Сорос срещу младежа Доналд Тръмп?
Хахааааа ... Шорош ще надживее ДъТръ ! И след това ще пикае през катетара си върху гроба на алтавото ДъТръ !!
Най-сигурният признак че едно управление става тоталитарни е когато започне Сорос да му пречи.
Големият хумор ще бъда ако Джордж Сорос надживее Доналд Тръмп.
Тпъмп завижда. От едта страна Сорос е демократ и два пъти повече крал и имащ от Тръмп. От друга страна много обича да говори и дава съвети на властимеещите. За това Сорос ходи по егото но Путин и Орбан , а сега и на Тръмп. Щърбела и хърбела не се обичат!