Тръмп обвини социалните мрежи в цензура

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес разкритикува в Туитър компаниите на социалните медии, че затварят устата "на милиони хора" чрез цензура, но не подкрепи твърдението си с доказателства, съобщи Ройтерс.

Тръмп не спомена конкретни компании. Във вторник Фейсбук, Туитър и Алфабет свалиха стотици профили, свързани с предполагаема иранска пропаганда, а Фейсбук премахна и профили на втора кампания, за която каза, че е свързана с Русия.

"Гигантите сред социалните медии заглушават милиони хора. Не трябва да го вършат, дори ако това означава, че трябва да продължим да чуваме фалшиви новини като Си Ен Ен, чийто рейтинг сериозно пострада. Хората трябва да проумяват кое е истинско и кое не, без цензура!" заяви Тръмп.

Social Media Giants are silencing millions of people. Can’t do this even if it means we must continue to hear Fake News like CNN, whose ratings have suffered gravely. People have to figure out what is real, and what is not, without censorship!