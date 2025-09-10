Тръмп обясни, че не е автор на писмото до Джефри Епстийн

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обясни във вторник, че "подписът не е негов" под предполагаемо писмо с неприлично съдържание, адресирано до скандалния финансист Джефри Епстийн.

Писмото бе направено обществено достояние тази седмица от парламентаристи от Демократическата партия в рамките на скандала, който компрометира американския президент, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Въпросното писмо, датирано от 2003 г., чието авторство се приписва на Тръмп, бе оповестено от законодатели демократи в понеделник.

Аферата “Епстийн“, богат нюйоркски финансист, починал в затвора през 2019 г. преди процеса за извършени множество сексуални престъпления, продължава да разпалва дебати в САЩ.

"Това не е моят подпис и не е моят начин на изразяване, всеки, който ме следи, отдавна знае, че това не е моят начин на изразяване. Това е абсурдно", каза Тръмп в кратко изявление за представители на медиите пред ресторант в американската столица Вашингтон.

Това е първата публична реакция на републиканския лидер, след като писмото стана обществено достояние.

На писмото има изрисувани очертания на женски бюст и представлява въображаем разговор между Тръмп и Епстийн, които по това време са и двамата част от нюйоркския елит. Под текста се вижда подпис, който изглежда като този на американския президент.

"Честит рожден ден. Нека всеки ден бъде още една прекрасна тайна", завършва машинописният текст.

Белият дом израза подкрепа за привличането на експерти по почерк, които да преценят автентичността на подписа, приписван на Доналд Тръмп.

"Президентът има един от най-известните подписи в света и това е така от много години", изтъкна на пресконференция говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

"Президентът не е написал това писмо. Той не е подписал това писмо", повтори тя. "Ето защо неговият юридически екип заведе дело срещу в. "Уолстрийт Джърнъл", който през юли разкри съществуването на писмото.

"Ню Йорк Таймс" публикува в понеделник няколко писма, подписани от Тръмп и датиращи от края на 90-те години или началото на 2000-та година, чиито подписи приличат удивително много на този в писмото от 2003 година до Епстийн.