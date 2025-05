Тръмп обяви 8 май за Ден на победата, Европа отбелязва 80 г. от края на Втората световна война

Победата на съюзниците във Втората световна война стана възможна благодарение на Съединените щати. Президентът Доналд Тръмп обяви това на церемонията по подписването на прокламацията, с която 8 май беше обявен за Ден на победата.

"Навсякъде по света съюзниците от Втората световна война празнуват тази седмица, но Съединените щати никога не са празнували истински деня, въпреки че победата беше постигната до голяма степен благодарение на нас. Независимо дали ви харесва или не, ние влязохме във войната и я спечелихме. Имахме помощта на много велики съюзници, но мисля, че никой не би отрекъл, че бяхме доминиращата сила“, каза Тръмп.

