Тръмп обяви, че САЩ и Израел спират планираните срещу Иран удари

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че страната му и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран, като това е станало по искане на Техеран и други държави от региона, при условие че бъде постигнато бързо споразумение, предаде БТА.

В съобщение в своята платформа “Трут соушъл” Тръмп заяви, че САЩ са „готови да нанесат удар срещу Ислямската република Иран, който ще има нивото на военен терор, сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам.

"Въпреки това току-що бяхме помолени от Иран и от други държави от Близкия изток да преустановим всякаква атака", посочи той.

"Въз основа на тази молба се съгласих да отменя атаката, при условие че можем бързо да постигнем споразумение. Израел се присъединява към мен в този ангажимент", заяви Тръмп.

Той каза още, че съюзниците от Близкия изток са постигнали параметрите на споразумение за прекратяване на войната с Иран. Президентът на САЩ добави, че очертаващото се споразумение "ще включва незабавно, пълно и цялостно отваряне на Ормузкия пролив и прекратяване на ядрената заплаха от страна на Иран".

От страна на Иран засега няма коментар по изявлението. В миналото Тръмп неведнъж е заявявал, че е постигнато споразумение и ударите спират. В края на юни, след преговори в Катар, бе обявено, че е постигнато споразумение за 60-дневно прекратяване на огъня. Само седмица по-късно Тръмп нарече иранците "измет", а ударите продължиха.