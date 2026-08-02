Тръмп обяви, че САЩ и Израел спират планираните срещу Иран удари

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че страната му и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран, като това е станало по искане на Техеран и други държави от региона, при условие че бъде постигнато бързо споразумение, предаде БТА.
В съобщение в своята платформа “Трут соушъл” Тръмп заяви, че САЩ са „готови да нанесат удар срещу Ислямската република Иран, който ще има нивото на военен терор, сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам.
"Въпреки това току-що бяхме помолени от Иран и от други държави от Близкия изток да преустановим всякаква атака", посочи той.
"Въз основа на тази молба се съгласих да отменя атаката, при условие че можем бързо да постигнем споразумение. Израел се присъединява към мен в този ангажимент", заяви Тръмп.
Той каза още, че съюзниците от Близкия изток са постигнали параметрите на споразумение за прекратяване на войната с Иран. Президентът на САЩ добави, че очертаващото се споразумение "ще включва незабавно, пълно и цялостно отваряне на Ормузкия пролив и прекратяване на ядрената заплаха от страна на Иран".
От страна на Иран засега няма коментар по изявлението. В миналото Тръмп неведнъж е заявявал, че е постигнато споразумение и ударите спират. В края на юни, след преговори в Катар, бе обявено, че е постигнато споразумение за 60-дневно прекратяване на огъня. Само седмица по-късно Тръмп нарече иранците "измет", а ударите продължиха.
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9 коментара
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Добре че e nyтю, който да обяви за 21-ви път превземането на Купянск, че тръмп да е олигoфрен No2
Како, когато Дементния през два часа се "движи напред-назад" и "предвижда два хода напред" - проблемът не е политически, психиатрически е...
Америка за мен винаги е била вдъхновителка на демократичните промени в много страни! Но сега всичко се промени с това сочене на пръст към журналистите! Може ли да се ръководи най-силната държава чрез социална платформа! Къде е конгреса на САЩ? Къде е сената? Днес спира атаките, пазарите се успокояват! Утре започва отново! Това да не е игра на фондовата борса? В Украйна всеки ден балистичните ракети убиват 5,10 или 20 човека, докато спят и осакатяват още 100!!! Европа и Америка се забавляват! Докато не се събудят от руска ракета или може да не се събудят!
Тръмп е страхотен политик!!! За всички, които не са разбрали какво се случва: Тръмп се движи напред - назад между различни възможности, защото придвижда събитията два хода напред. Иска да спре войната, но не и преди подписването на договор.
Само че сега Иран решава от позиция на силата.
Когато падне Брент под 80$ пак ще кажеш, че ще ги удариш и така...накрая ще влезеш в затвора
Започва пак поредната мирна инициатива. Един Нобел му е малко. Кубинчето скучае.
Трябва да се направят пак едни пари. Който ни играй ни пичели.