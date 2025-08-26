Тръмп обяви, че уволнява члена на управата на Федералния резерв Лиза Кук

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че незабавно ще отстрани от поста ѝ служителката на Федералния резерв Лиза Кук, което е ескалация в битката му срещу централната банка на САЩ.

Той каза, че има "достатъчно основания" да се смята, че Кук е отправила неверни твърдения относно ипотечните споразумения и се позова на конституционни правомощия, които според него му позволяват да я отстрани.

В отговор Кук заяви, че Тръмп няма правомощия да я уволни и тя няма да подаде оставка.

Това е безпрецедентен ход от страна на президента да уволни член на ръководството на централната банка и идва в момент, когато Тръмп оказва нарастващ натиск върху Федералния резерв - особено върху неговия председател Джером Пауъл - заради това, което той вижда като нежелание за понижаване на лихвените проценти.

Коя е Лиза Кук и в какво е обвинен управителят на Федералния резерв?

Кук е един от седемте членове на управителния съвет на Федералния резерв и е част от 12-членния комитет, който е отговорен за определянето на лихвените проценти в САЩ.

Президентът на САЩ номинира кандидати за тази позиция, така че отстраняването на Кук би означавало, че тя може да бъде заменена от някой, който е по-благосклонен към по-ниски лихвени проценти и към икономическата програма на Тръмп.

Кук гласува заедно с Пауъл и повечето други членове на комисията за запазване на лихвените проценти в САЩ на последното заседание на Федералния резерв за определяне на лихвените проценти в края на юли.

Тя беше назначена от предшественика на Тръмп, демократа Джо Байдън, през 2022 г. и е първата афроамериканка, която заема тази позиция.

Решението на Тръмп да я отстрани вероятно ще повдигне правни въпроси, като експерти предполагат, че Белият дом ще трябва да докаже - евентуално в съда - че е имал достатъчно основания да я уволни.

Конфликтът на президента с Кук и Пауъл - които Тръмп предполага, че иска да уволни, защото не са намалили лихвените проценти достатъчно бързо - също повдига въпроси относно независимостта на Федералния резерв от политиката.

Много икономисти смятат, че Федералният резерв и другите централни банки се нуждаят от независимост, за да провеждат финансова политика в обществен интерес.

"Няма да подада оставка. Ще продължа да изпълнявам задълженията си, за да помагам на американската икономика, както правя от 2022 г. насам", заяви Кук.

Адвокатът на Кук, абат Дейвид Лоуел, каза: "Ще предприемем всички необходими действия, за да предотвратим опита [на Тръмп] за незаконни действия", цитира го БиБиСи

Федералният резерв все още не е коментирал съобщението на президента, което той направи късно в понеделник чрез своята социална медийна платформа Truth Social.

Според публикацията на Тръмп, Кук е подписала един документ, удостоверяващ, че имот в Мичиган ще бъде нейното основно жилище за следващата година.

"Две седмици по-късно вие подписахте друг документ за имот в Джорджия, в който се посочва, че това ще бъде вашето основно жилище за следващата година", каза президентът. "Немислимо е да не сте били наясно с първия си ангажимент, когато сте поели втория", написа той.

Европейските пазари отвориха леко надолу във вторник след решението на Тръмп, докато лихвата, която правителството на САЩ трябва да плаща по облигациите си, емитирани за набиране на средства, се увеличи.

Междувременно щатският долар спадна спрямо основните световни валути след публикацията на Тръмп, но оттогава се възстанови.

„[Ключовият] въпрос за пазарите е, ако Тръмп успее да замени Кук, може ли той да промени състава на Федералния резерв и как това би повлияло на възприятието на пазара за инвестиционната привлекателност на САЩ?“, каза Джулия Лий, ръководител на отдела за обслужване на клиенти във FTSE Russell.

Президентът призова за оставката на Кук миналата седмица заради твърдението за ипотечна измама, което беше отправено за първи път в публично писмо от регулатора на жилищното финансиране Бил Пълте, съюзник на Тръмп, до главния прокурор Пам Бонди.

Регулаторът на жилищното финансиране нарече писмото "наказателно сезиране" и призова Министерството на правосъдието да разследва. Не е ясно дали е започната проверка.

Кук заяви пред БиБиСи миналата седмица, че е научила за обвиненията от медиите и че въпросът произтича от заявление за ипотечен кредит, което е подала преди четири години, преди да се присъедини към централната банка.

"Нямам намерение да бъда принуждавана да се оттегля от позицията си заради някои въпроси, повдигнати в туит", каза тя, добавяйки, че "събира точната информация, за да отговори на всички легитимни въпроси и да предостави фактите".