Президентът Доналд Тръмп обяви Ормузкия проток за територия на САЩ. В социалната си мрежа Truth Social той публикува странна карта на региона, на която над Ормузкия проток е поставен голям син кръг, а жизненоважният морски маршрут е обозначен като "нова територия на САЩ".

Тръмп публикува картата без допълнителен коментар.

Публикацията му бързо предизвика остра реакция от Казем Гарибабади, заместник-министър на външните работи на Иран по правните и международните въпроси.

"Скоро заблудата му относно Ормузкия проток или ще бъде коригирана, или ние ще коригираме заблудите на този заблуден човек", написа Гарибабади в X, цитиран от "Фокс нюз".

Тръмп за първи път лансира идеята Ормузкият проток да стане територия на САЩ по време на реч на 14 август във военна академия на полицията на Лонг Айлънд, Ню Йорк.

"След като приключим с разгрома на Иран, който е подложен на много тежко поражение, съвсем скоро ще обявя Ормузкия проток за територия на Съединените щати", заяви той.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви във вторник, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция ще запази контрола върху корабоплаването в Ормузкия проток, докато Съединените щати не приемат условията на Иран.

"Докато Съединените щати не изпълнят ангажиментите си по споразумението, включително прекратяване на блокадата, освобождаване на замразените активи, отмяна на петролните санкции, прекратяване на заплахите и военните операции на всички фронтове и изпълнение на останалите условия, с които се ангажираха, Ормузкият проток няма да бъде отворен отново", заяви Галибаф, цитиран от АП.

Иран представи този списък с условия за повторното отваряне на протока на 8 август.

Междувременно САЩ продължават да поддържат военноморска блокада на иранските пристанища, като същевременно настояват за неограничено международно корабоплаване през протока.

Преди ден президентът Тръмп отделно заплаши да атакува Оман - страна съюзничка на САЩ, ако тя "се изпречи на пътя" на усилията му да наложи мирно споразумение на Иран.

"Ако Оман ни попречи, ще ги размажем от бой", заяви Тръмп пред "Фокс нюз", след като се появиха информации, че Оман и Иран работят по собствено решение за контрола над стратегическия морски път.

Срокът на действие на Меморандума за разбирателство, подписан от САЩ и Иран през юни, изтече в понеделник. На практика обаче няма почти никакви признаци, че някоя от страните е готова да удължи споразумението, в чието нарушаване Вашингтон и Техеран се обвиняват взаимно почти от момента на подписването му.

"Все още не сме взели решение за възобновяване на преговорите със Съединените щати", заяви в събота иранският външен министър Абас Арагчи в Telegram.

В понеделник, запитан от репортер на Би Би Си дали възнамерява да настоява за удължаване на срока на действие на меморандума, президентът на САЩ отговори кратко: "Не".

Тръмп продължава да настоява, че изход от безизходицата е близо. Преди ден той каза, че САЩ водят задкулисни преговори с Корпуса на гвардейците на ислямската революция в Иран.

Говорителят на корпуса бързо опроверга това твърдение. Бригаден генерал Хосейн Мохеби заяви пред полуофициалната иранска информационна агенция Tasnim, че не са водени никакви преговори между представители на Корпуса на гвардейците и американците, като определи твърдението на Тръмп като резултат от "поражението във войната и отчаянието".

Тъй като срокът на действие на примирието официално изтече, президентът на САЩ и неговият екип обещаха тази седмица да наложат съкрушителни санкции срещу Иран, макар че подробностите за тези планове все още не са известни, отбелязва Би Би Си.

Междувременно министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че Съединените щати могат да поддържат морската блокада на Ормузкия проток за неопределено време - с което на практика призна, че краят на войната не се вижда.