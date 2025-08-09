Тръмп обяви среща с Путин в Аляска на 15 август

Американският президент Доналд Тръмп съобщи в петък, че ще се срещне с руския си колега Владимир Путин след седмица в Аляска и предположи, че евентуална сделка между Москва и Киев за прекратяване на войната в Украйна може да включва размяна на територии.

Стотици хиляди загинаха, а милиони бяха принудени да напуснат домовете си, откакто Русия започна пълномащабната си военна операция срещу Украйна през февруари 2022 г.

Изборът на мястото е изненадващ, но е символичен и за двете страни. Към момента няма яснота къде точно ще е срещата, като се предполага, че ще е един от двата най-големи града Анкъридж или Феърбанкс.

„Дългоочакваната среща между мен, като президент на Съединените американски щати, и президента на Русия Владимир Путин ще се проведе следващият петък, 15 август 2025 г., във Великия щат Аляска. Очаквайте подробности", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Сошъл".

Това стана в деня, в който изтече 10-дневния ултиматум, който Тръмп беше дал на Москва. Той беше заплашил да наложи вторични санкции, ако до изтичането на крайния срок няма резултат в преговорите за войната в Украйна.

Преди съобщението за срещата в Белия дом Тръмп каза, че „ще има известна размяна на територии за доброто както на Украйна, така и на Русия“. Той допълни, че въпросът за размяната на територии между Украйна и Русия е "сложен", но ще донесе ползи и за двете страни.

"Зеленски получава всичко за развитието на Украйна", допълни Тръмп, без да даде повече подробности.

САЩ и Русия обсъждат сделка за замразяване на войната, която ще узакони контрола на Кремъл над Крим и целия Донбас, съобщи междувременно Bloomberg, като се позова на източници, запознати с въпроса. https://www.mediapool.bg/bloomberg-putin-iska-ukraina-da-predade-tseliya-donbas-za-da-se-stigne-do-mirna-sdelka-news374133.html

Като част от евентуално мирно споразумение Путин изисква Украйна напълно да предаде територията на Донецка и Луганска област, обединена под общото название Донбас. В допълнение Киев трябва да изтегли войските от онези части от територията на Донбас, които все още контролира. При Луганска област това е съвсем незначителна част, докато при Донецка област става дума за около 30% от нейната територия.

Що се отнася до Запорожка и Херсонска област (другите две области, обявени за част от Руската федерация след т.нар. референдуми), Путин е готов да замрази войната по фронтовата линия и да спре настъплението, твърдят източниците на Bloomberg.

Според агенцията, ако се стигне до сделка, войната може да спре и да се открие път към технически преговори за мир.

В редовното си вечерно обръщение в четвъртък Зеленски каза, че „е справедливо Украйна да участва в преговорите“, но Путин засега не иска да се вижда с него преди финално да е договорено всичко, но в отсъствието на украинския президент.

Междувременно губернаторът на Донецк Вадим Филашкин заяви в петък, че семейства с деца ще бъдат евакуирани от още 19 села в източната част на региона, където руските сили напредват. Селата, в които живеят стотици хора, са на около 30 километра от фронтовата линия.

Москва потвърди за срещата

Междувременно в петък руският президент Путин проведе консултации с лидерите на Китай и Индия преди срещата на върха с Тръмп, който прекара първите си месеци на поста си в опити да посредничи за мир в Украйна, без да постигне пробив.

Съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков потвърди, че ще има среща между двамата лидери в Аляска следващия петък.

„Русия и САЩ са близки съседи, граничещи помежду си“, каза Ушаков пред репортери. „Изглежда съвсем логично нашата делегация просто да прелети през Беринговия проток и толкова важна и дългоочаквана среща на върха между лидерите на двете страни да се проведе в Аляска“, допълни той.

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, който активно участва в преговорния процес на мир, напомни, че Аляска дълго време е била известна като "Руска Америка" (1733 г. - 1867 г.) преди Москва да я продаде на САЩ.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков все още не е коментирал датата или мястото на преговорите.

Без резултат от досегашните преговори

Досегашните три кръга на преговорите между Русия и Украйна не дадоха резултати за прекратяване на огъня и остава неясно дали среща на върха в Аляска би довела до мир.

Руските бомбардировки принудиха милиони хора да напуснат домовете си и унищожиха части от Източна и Южна Украйна.

Путин се противопостави на многобройните призиви от САЩ, Европа и Киев за прекратяване на огъня. Той също така изключи провеждането на преговори с Володимир Зеленски на този етап - среща, за която украинският президент казва, че е необходима за постигане на напредък по споразумение за мир.

На преговорите в Истанбул миналия месец Русия очерта претенциите си за предоставяне на превзетите територии за спиране на настъплението. Москва призовава Киев да се оттегли от част от териториите, които контролира, и да се откаже от западната военна подкрепа.

Срещата на върха в Аляска ще бъде първата между действащи президенти на САЩ и Русия, откакто Джо Байдън и Путин разговаряха в Женева през юни 2021 г.

Тръмп и Путин за последно се срещнаха заедно през 2019 г. на среща на върха на Г-20 в Япония по време на първия мандат на Тръмп. Те разговаряха по телефона няколко пъти от януари, след като Тръмп встъпи във втория си президентски мандат.

Разговорите на Путин с Китай и Индия

Кремъл заяви в петък, че Путин е информирал китайския президент Си Дзинпин за „основните резултати от разговора си“ със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, който посети Москва по-рано тази седмица. https://www.mediapool.bg/uitkof-pak-e-pri-putin-ukraina-se-gotvi-za-prekratyavane-na-podkrepata-ot-sasht-news370618.html Си изрази подкрепа за „дългосрочно“ решение на конфликта, съобщи Кремъл.

Китайската държавна информационна агенция „Синхуа“ цитира Си, който казал на Путин: „Китай се радва да види, че Русия и Съединените щати поддържат контакт, подобряват отношенията си и насърчават политическото уреждане на кризата в Украйна.“

Москва и Пекин задълбочиха политическите, икономическите и военните си връзки от началото на руската офанзива в Украйна.

Путин разговаря по телефона и с индийския премиер Нарендра Моди, след като и двете страни осъдиха новите американски тарифи заради покупките на петрол от Русия на Ню Делхи. https://www.mediapool.bg/putin-razgovarya-s-klyuchovi-sayuznitsi-predi-planiranata-sreshta-s-tramp-news374153.html

Си и Моди се опитаха да рекламират собствените си мирни инициативи за Украйна без особен успех.

Путин, бивш агент на КГБ, който управлява Русия от четвърт век, заяви през юни, че е готов да се срещне със Зеленски, но само по време на „финалната фаза“ на преговорите за прекратяване на конфликта с Украйна.