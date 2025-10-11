Тръмп обяви увеличение до 100% на митата за Китай, отмени среща със Си

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че от 1 ноември или по-рано Вашингтон ще увеличи до 100% размера на митническите налози по отношение на Китай и ще въведе мерки за експортен контрол върху технологичните продукти.

"Поради обстоятелството, че Китай зае безпрецедентна позиция, от 1 ноември 2025 г. (или по-рано, в зависимост от всякакви последващи действия или промени от страна на Китай) САЩ ще увеличат до размер от 100% всяко мито, плащано от Китай", се казва в съобщението на Тръмп в социалната си мрежа "Трут Сошъл", предадоха световните агенции.

Мярката се налага след "крайно агресивните" ограничения, наложени от Пекин по отношение на редкоземните метали, е посочено в съобщението.

"Също от 1 ноември въвеждаме и експортен контрол върху всички видове критичен софтуер", добавя Тръмп.

В петък американският президент постави под съмнение планираната среща между него и китайския му колега Си Цзинпин в Южна Корея. Тръмп каза, че Пекин изпраща "писма до страните по света", в които обявява ограничения върху износа на редкоземни метали.

"Това дойде буквално от нищото", посочи Тръмп. Той добави, че китайската мярка ще скове световната търговия и ще навреди на много страни. Китай става все "по-враждебен", заяви американският президент.

Двамата лидери се очакваше да разговарят в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК), който започва в края на октомври.

В митническия спор между САЩ и Китай беше настъпило затишие, след като той се изостри по-рано през годината. През април двете страни си размениха удари с взаимно увеличение от над 100% на митническите ставки, но през май те договориха примирие в търговската война и митата отново бяха понижени.

В четвъртък Пекин обяви, че разширява ограниченията си върху експорта на редкоземни метали, които са критично важни за американската промишленост.

Министерството на търговията в Пекин увеличи от 5 на 12 броя на редкоземните метали, върху които упражнява експортен контрол. Новите ограничения включват някои материали, нужни за производството на батерии, и графитни продукти. Рестрикциите влизат в сила от 8 ноември.

Пекин беше ограничил от по-рано износа на редкоземни метали и магнити, на фона на търговския спор с Вашингтон.

Китай е най-големият производител на тези суровини, които са от съществено значение за направата на редица съвременни устройства, отбелязва БТА.