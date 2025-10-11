Тръмп обяви увеличение до 100% на митата за Китай, отмени среща със Си

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че от 1 ноември или по-рано Вашингтон ще увеличи до 100% размера на митническите налози по отношение на Китай и ще въведе мерки за експортен контрол върху технологичните продукти.
"Поради обстоятелството, че Китай зае безпрецедентна позиция, от 1 ноември 2025 г. (или по-рано, в зависимост от всякакви последващи действия или промени от страна на Китай) САЩ ще увеличат до размер от 100% всяко мито, плащано от Китай", се казва в съобщението на Тръмп в социалната си мрежа "Трут Сошъл", предадоха световните агенции.
Мярката се налага след "крайно агресивните" ограничения, наложени от Пекин по отношение на редкоземните метали, е посочено в съобщението.
"Също от 1 ноември въвеждаме и експортен контрол върху всички видове критичен софтуер", добавя Тръмп.
В петък американският президент постави под съмнение планираната среща между него и китайския му колега Си Цзинпин в Южна Корея. Тръмп каза, че Пекин изпраща "писма до страните по света", в които обявява ограничения върху износа на редкоземни метали.
"Това дойде буквално от нищото", посочи Тръмп. Той добави, че китайската мярка ще скове световната търговия и ще навреди на много страни. Китай става все "по-враждебен", заяви американският президент.
Двамата лидери се очакваше да разговарят в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК), който започва в края на октомври.
В митническия спор между САЩ и Китай беше настъпило затишие, след като той се изостри по-рано през годината. През април двете страни си размениха удари с взаимно увеличение от над 100% на митническите ставки, но през май те договориха примирие в търговската война и митата отново бяха понижени.
В четвъртък Пекин обяви, че разширява ограниченията си върху експорта на редкоземни метали, които са критично важни за американската промишленост.
Министерството на търговията в Пекин увеличи от 5 на 12 броя на редкоземните метали, върху които упражнява експортен контрол. Новите ограничения включват някои материали, нужни за производството на батерии, и графитни продукти. Рестрикциите влизат в сила от 8 ноември.
Пекин беше ограничил от по-рано износа на редкоземни метали и магнити, на фона на търговския спор с Вашингтон.
Китай е най-големият производител на тези суровини, които са от съществено значение за направата на редица съвременни устройства, отбелязва БТА.
Ключови думи
Война! За сега безпощадна икономическа, а скоро жестока - кървава! Ако САЩ искат да постигнат нещо, трябва да разрушат пакта Путин-Си!
Никакво ноуфау на тези дребните жъйлтите. Много са възприемчиви и крадливи. Бързо се научиха на всичко, което им дадоха на произвеждат и сега ни заливат с продукция тяхно производство. Разбира се наред с боклуци и средно качество стока. Всяка купена стока, произведена в Китай, до 5 лева осигурява оризът на тричленно семейство за два дни. Не искам да ги храня.
Баси дриснята си постнал , плюя на тебе и такива, като тебе,
Та значи, Пymю васал на Ц, па Tpъмnю - васал на П. Да видим кой кого! Вадим пуканките :)
Никой не трябва да се заблуждава, че главатарят и координаторът на световните Zлодеи е комунистически китай! Именно гнусният китаец насъска своето псе пУтЬю да нападне Украйна. Разбира се, че пУтЬю жадуваше тази война, но никога нямаше да я започне, ако сИ не беше го окуражил и не беше обещал подкрепа.
Тръмп все още не може да схване, че за да победи Китай трябва първо да размаже по-малкият му васал пУтЬю. Така по време на втората световна война съюзниците първо отстраниха мусулини.