Тръмп обяви визита на евролидери в САЩ и бъдещ разговор с Путин

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че отделни европейски лидери ще посетят САЩ в понеделник и вторник за дискусии как да бъде прекратена войната между Русия и Украйна, съобщи Ройтерс.

Пред журналисти след завръщането си от финала на Откритото първенство по тенис на САЩ в Ню Йорк Тръмп съобщи още, че скоро ще разговаря отново с руския президент Владимир Путин.

„Някои европейски лидери пристигат в нашата страна в понеделник или вторник индивидуално“, съобщи Тръмп, без да уточни кои има предвид, а Белият дом засега не е отговорил на молба за подробности.

Американският президент допълни, че „не е щастлив“ за ситуацията с войната между Русия и Украйна, след като беше запитан от репортери за масираната руска въздушна атака в нощта срещу неделя, която според украински представители е предизвикала пожар в основната сграда на правителството в Киев.

Тръмп обаче отново изрази увереност, че войната скоро ще бъде прекратена със споразумение. „Ние скоро ще се справим с руско-украинската ситуация“, каза Тръмп.

Той добави, че е сигнализирал, че администрацията му е готова да премине към втора фаза на санкции срещу Москва.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че санкциите са „правилната идея“ и призова европейските държави да спрат да купуват руска енергия.

Това се случва след най-голямата въздушна бомбардировка на Русия срещу Украйна от войната досега, която преди ден уби четирима души и удрари главната правителствена сграда на Украйна в Киев за първи път.

Русия засили атаките срещу Украйна, откакто Тръмп и Путин проведоха среща на върха в Аляска миналия месец.

В интервю за ABC News, Зеленски заяви, че европейските партньори, които продължават да купуват руски петрол и газ, „не са честни“.

Той добави: „Трябва да спрем [да купуваме] всякакъв вид енергия от Русия и между другото, каквото и да е, всякакви сделки с Русия. Не можем да имаме никакви сделки, ако искаме да ги спрем.“

Зеленски също приветства плановете на Тръмп да наложи вторични тарифи на страни, които търгуват с Русия – целящи да осуетят способността на Москва да финансира войната, отбеляза ББС.

„Мисля, че идеята да се наложат тарифи на страните, които продължават да сключват сделки с Русия, е правилната идея“, каза той.

Русия е продала петрол и газ за около 985 милиарда долара, откакто започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през март 2022 г., според мозъчния тръст Център за изследвания на енергията и чистия въздух.

Най-големите купувачи са Китай и Индия. ЕС драстично намали – но не спря напълно – покупките на руска енергия. През юни Брюксел представи планове за прекратяване на всички покупки до 2027 г.

Миналия месец САЩ наложиха 50% тарифи върху стоки от Индия като наказание за продължаващото купуване на руски петрол. Индийското правителство заяви, че ще продължи да се стреми към „най-добрата сделка“ за закупуване на петрол в икономическите интереси на своето население.

А на среща в Пекин миналата седмица Русия заяви, че ще увеличи доставките на газ за Китай.

Думите на Зеленски идват в момент, когато групата от страни производителки на петрол ОПЕК+, която включва Русия, отново се съгласи да увеличи производството - ход, който ще окаже натиск за намаляване на цените на петрола.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви пред предаването „Meet the Press“ на NBC, че САЩ търсят повече подкрепа от ЕС за налагане на вторични тарифи на страните, които купуват руски петрол.

Бесент каза, че ако страните от ЕС увеличат санкциите и вторичните тарифи на страните, които купуват руски петрол, „руската икономика ще бъде в пълен колапс и това ще доведе президента Путин на масата за преговори“.

Той добави: „В момента сме в надпревара между това колко дълго може да издържи украинската армия и колко дълго може да издържи руската икономика.“