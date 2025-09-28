Тръмп очаква "нещо специално" в преговорите за Близкия изток

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че може да се очаква "нещо специално" в преговорите за мир в Близкия изток. Думите му идват в навечерието на посещението на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом.
"Имаме реална възможност да постигнем нещо велико в Близкия изток. Всички са готови за нещо специално, за нещо, което се случва за първи път. Ще успеем", написа Тръмп в платформата си Truth Social.
В петък Тръмп вече заяви, че смята, че има "споразумение" за Газа. През седмицата той представи нов мирен план на няколко арабски и мюсюлмански държави, както и на Бенямин Нетаняху, припомня БТА.
"Това ще бъде споразумение, което ще върне заложниците. Това ще бъде споразумение, което ще сложи край на войната", обеща американският президент.
Според дипломатически източник, американският план от 21 точки предвижда по-специално постоянно примирие в Газа, освобождаването на израелските заложници, държани на палестинска територия, изтегляне на Израел, както и бъдещо управление на Газа без "Хамас", чието безпрецедентно нападение атаки на 7 октомври 2023 г. предизвика войната, припомня АФП.
