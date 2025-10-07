Тръмп още няма окончателно решение за ракетите "Томахоук" за Украйна

Американският президент Доналд Тръмп все още няма окончателно решение за доставка на ракети "Томахоук" за Украйна, но заяви, че "донякъде" е взел решение за доставка.

"Мисля, че искам да разбера какво ще правят с тях. Къде ги изпращат? Предполагам, че ще трябва да им задам този въпрос", заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет, цитиран от Ройтерс и добави, че не се стреми към ескалация.

Във вторник от Москва обявиха, че очакват яснота във връзка с възможността САЩ да предоставят на Украйна ракети "Томахоук", предаде БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков повтори позицията си, че за Москва доставките на "Томахоук" в Киев ще бъде сериозна ескалация на войната.

Преди дни руският президент Владимир Путин предупреди САЩ, че има риск от ескалация, ако предадат на Украйна въпросните ракети.

"Дали такава стъпка ще нанесе щети върху отношенията ни със САЩ - разбира се, че ще го направи. Невъзможно е да се използват ракетите "Томахоук" без директното участие на американски военен персонал. А това би означавало качествено нов етап на ескалация, включително в отношенията между Русия и САЩ", каза Путин.

В края на септември стана ясно, че Вашингтон сериозно обмисля да даде на Украйна ракети "Томахоук". Украинският президент Володимир Зеленски е поискал от САЩ да продадат въпросните ракети на европейски държави, които да ги изпратят в Украйна.

Според Института за изследване на войната (ISW) близо 2 хиляди руски военни обекта ще се окажат в обсега на ударите на военновъздушните сили на Украйна, ако те се сдобият с ракети „Томахоук“.

Експерти са изчислили, че в обсега на модификациите на тези ракети с обсег от 2500 км са най-малко 1945 руски военни цели, а на модификацията с обсег от 1600 км - най-малко 1655 цели.

Такива цели биха могли да бъдат заводът за производство на дронове „Shahed“ в Татарстан, или авиобазата „Енгелс-2“ в Саратовска област.