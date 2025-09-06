Тръмп още работел по гаранциите за сигурност на Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че все още работи по гаранциите за сигурността на Украйна. Доналд Тръмп обеща да "уреди" гаранциите за сигурност за Украйна, но заяви, че Европа "ще бъде първа", предаде БНР, цитирайки агенция Униан.

По думите на Тръмп САЩ ще играе важна роля в осигуряването на гаранции за сигурност.

"Ще им помогнем. Искаме да спасим много животи, така че ще направим нещо по въпроса", отбеляза Тръмп.

В четвъртък европейските лидери обсъдиха украинския въпрос на среща, към която се присъединиха Тръмп и неговият специален пратеник Стив Уиткоф. Европейците се съгласиха, че ключовият фактор за принуждаване на Кремъл да прекрати войната и да започне мирни преговори трябва да бъде затягането на санкциите. Категоричен отговор обаче не последва.

В петък украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се обсъжда разполагането на хиляди чуждестранни военнослужещи в Украйна в рамките на следвоенните гаранции за сигурност за Киев. Руският президент Владимир Путин обаче каза, че ще смята за законни цели всякакви сили на територията на Украйна.

Тръмп подписа указа за "военно министерство"

Междувременно американският държавен глава подписа указа за преименуването на Министерството на отбраната в "Министерство на войната". По думите му "това е послание за победа" към целия свят, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

"Това е много по-подходящо име предвид света, в който живеем днес", каза американският лидер пред репортери в Овалния кабинет в присъствието на шефа на Пентагона Пийт Хегсет.

С промяната Тръмп на практика върна старото име на ведомството, сменено в годините непосредствено след Втората световна война, когато правителството на САЩ решава да изтъква ролята на Пентагона като министерство, чиято задача е да предотвратява конфликти.

Указът позволява министъра на отбраната Пийт Хегсет и подчинените му служители в Пентагона да използват в официалната кореспонденция и връзките с обществеността титли като "министър на войната" и "заместник-министър на войната".

"Това е много важна промяна, защото тук става дума за нагласа", каза Тръмп, докато подписваше указа на церемония в Овалния кабинет. "Става дума за нагласа да побеждаваш."

С указа се нарежда на Хегсет да препоръча на законодателната и изпълнителната власт да предприеме необходимите действия така, че новото име да остане за постоянно.

Американското Министерство на отбраната се наричаше Министерство на войната до 1949 г., когато Конгресът на САЩ обедини армията, флота и военновъздушните сили след Втората световна война. Името бе избрано отчасти да покаже, че в ядрената ера САЩ се фокусират върху предотвратяването на войни, твърдят историците.