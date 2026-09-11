Тръмп отбеляза 25-ата годишнина от атаките от 11 септември в Пентагона

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес почете 25-ата годишнина от атентатите от 11 септември 2001 година на церемония в Пентагона, като заяви, че страната никога няма да забрави близо 3000-те души, убити при нападенията, предадоха световните агенции.

Тръмп и първата дама Мелания присъстваха на възпоменателната церемония, по време на която бяха прочетени имената на 184-те души, убити при разбиването на отвлечения самолет в Пентагона. Между всяко от имената прозвучаваше камбана. В речта си президентът разказа за съдбите на някои от жертвите и подчерта значението на паметта за атаките.

"Днес подновяваме свещения обет, който дадохме за първи път в тяхно име преди четвърт век. Никога няма да забравим. Това е причината, поради която се борим днес. Нямаме избор. Не може да има нищо друго освен победа", заяви Тръмп.

Той припомни и единството в американското общество непосредствено след атентатите. "В онези мъчителни дни след атаките видяхме истинския дух на нашата нация. Всички бяхме нюйоркчани в онзи ден. Всеки един от нас. Всички бяхме нюйоркчани. Всички бяхме едно семейство", заяви президентът.

Тръмп свърза годишнината от 11 септември с настоящата американска политика спрямо Иран. Той отдаде почит на военнослужещите, които по думите му "работят в момента, за да гарантират, че най-големият спонсор на тероризма в света – Ислямската република Иран – никога, никога няма да има ядрено оръжие".

По-рано през деня министърът на отбраната Пийт Хегсет и висши военни служители присъстваха на церемония пред Пентагона, където на фона на проливен дъжд беше разгънато огромно американско знаме върху сградата, ударена от един от отвлечените самолети на 11 септември 2001 г.

Хегсет също се опита да свърже атентатите с настоящия конфликт в Близкия изток като заяви, че американските въоръжени сили са "унищожили най-активния държавен спонсор на тероризма в света".

"Нашите войници се сражават срещу ислямска теокрация, която ни пожелава смърт в продължение на вече почти половин век, която аплодира събитията от 11 септември – режим, който десетилетия наред спонсорира терористични атаки срещу американци, отнели живота на хиляди, включително и на нашите другари в Ирак и в Афганистан", добави той.

Тръмп отбеляза годишнината в Пентагона за втора поредна година, посочва Асошиейтед Прес. На възпоменателната церемония в Ню Йорк присъства вицепрезидентът Джей Ди Ванс заедно с четирима бивши президенти, а други представители на администрацията участваха в церемония в Шанксвил, Пенсилвания.

В Ню Йорк близки на жертвите се присъединиха към вицепрезидента Джей Ди Ванс и четирима бивши американски президенти на церемония на мястото на Световния търговски център. Точно в 08:46 часа местно време (15:46 часа българско време – бел.ред.) бе запазена минута мълчание. Това е часът, в който самолетът на "Америкън Еърлайнс" се врязва в северната кула на Световния търговски център. Близки на жертвите прочетоха имената на всички 2977 души, убити при атаките, както и на шестимата убити при атентата срещу Световния търговски център през 1993 година.

За първи път в рамките на церемонията бе предвидена и отделна минута мълчание в памет на хилядите хора, починали през следващите години от заболявания, свързани с токсичния прах, разпространил се след разрушаването на кулите близнаци.

В Шанксвил, Пенсилвания, бе почетена паметта на жертвите от самолета на "Юнайтед Еърлайнс", който се разбива там, след като пътници се опитват да попречат на похитителите да достигнат целта си във Вашингтон.

Атаките от 11 септември поставиха началото на продължилата години наред американска "война срещу тероризма", доведоха до създаването на Министерството на вътрешната сигурност и станаха повод за военните операции на САЩ в Афганистан и Ирак, припомня Ройтерс. Те промениха и отношението на американците към сигурността, като същевременно засилиха предразсъдъците и престъпленията от омраза срещу мюсюлмани и имигрантите от ислямски страни.

Последиците от атаките продължават да засягат и спасителите, работили на мястото на разрушените кули. Противопожарната служба на Ню Йорк губи 343 свои служители на 11 септември, а над 600 други пожарникари, включително пенсионирани, са починали впоследствие от заболявания, свързани с атентатите. Само през тази година са починали 26 души, сочат данни на службата.