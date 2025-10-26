Тръмп отказва да се срещне с Путин, докато той не е готов за мир с Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма да се срещне с руския си колега Владимир Путин, докато не види, че той наистина е готов да сключи мирно споразумение с Украйна.

Американският лидер подчерта, че вече не възнамерява да "губи времето си“. "Трябва да съм уверен, че можем да сключим сделка“, каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One напът към Азия, коментирайки отмяната на планирана среща на върха с Путин в Будапеща. Шефът на Белия дом добави, че "винаги е имал отлични отношения“ с руския президент, но е "много разочарован“ от нежеланието му да прекрати войната с Украйна.

"Мислех, че това ще бъде направено, преди да има мир в Близкия изток“, каза Тръмп.

Американският лидер отмени среща с Путин на 23 октомври, позовавайки се на липса на напредък към мирно уреждане. "Чувствах, че не стигаме дотам, където трябва да бъдем“, обясни Тръмп, добавяйки, че винаги е водил "добри разговори“ с Путин, но в крайна сметка "те не стигнаха доникъде“.

Той добави, че винаги е чувствал, че Путин "иска да вземе цяла Украйна“, но Съединените щати не биха го позволили. "Не искаме той да има всичко“, подчерта Тръмп, налагайки санкции срещу двете най-големи руски петролни компании, Роснефт и Лукойл, и техните дъщерни дружества.

От встъпването си в длъжност Тръмп се въздържаше от налагане на нови ограничителни мерки срещу Русия, но търпението му се изчерпа, след като плановете за нова среща на върха с Путин в Будапеща се провалиха след провала на преговорите за Аляска през август, а Русия продължи да нанася удари по Украйна. Източници съобщиха на The Wall Street Journal, че американският президент е заключил, че Путин "просто го води за носа“ и умишлено бави.

Самият Путин настоя, че срещата на върха с Тръмп е "по-вероятно отложена“, отколкото отменена, позовавайки се на липса на време за подготовка. Коментирайки новите санкции на САЩ, руският президент заяви: "Никоя уважаваща себе си държава никога не решава нищо под натиск“.

Ден преди това беше съобщено, че САЩ са подготвили допълнителни санкции срещу Русия в случай на отказ от мир в Украйна. Източници на Ройтерс съобщиха, че мерките биха могли да засегнат банковия сектор на Русия и инфраструктурата за доставки на петрол. Тръмп от своя страна обяви, че по време на пътуването си до Азия ще се срещне с китайския президент Си Цзинпин, за да обсъдят намаляването на покупките на руски петрол от Китай.