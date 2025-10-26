Тръмп отказва да се срещне с Путин, докато той не е готов за мир с Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма да се срещне с руския си колега Владимир Путин, докато не види, че той наистина е готов да сключи мирно споразумение с Украйна.
Американският лидер подчерта, че вече не възнамерява да "губи времето си“. "Трябва да съм уверен, че можем да сключим сделка“, каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One напът към Азия, коментирайки отмяната на планирана среща на върха с Путин в Будапеща. Шефът на Белия дом добави, че "винаги е имал отлични отношения“ с руския президент, но е "много разочарован“ от нежеланието му да прекрати войната с Украйна.
"Мислех, че това ще бъде направено, преди да има мир в Близкия изток“, каза Тръмп.
Още по темата
Американският лидер отмени среща с Путин на 23 октомври, позовавайки се на липса на напредък към мирно уреждане. "Чувствах, че не стигаме дотам, където трябва да бъдем“, обясни Тръмп, добавяйки, че винаги е водил "добри разговори“ с Путин, но в крайна сметка "те не стигнаха доникъде“.
Той добави, че винаги е чувствал, че Путин "иска да вземе цяла Украйна“, но Съединените щати не биха го позволили. "Не искаме той да има всичко“, подчерта Тръмп, налагайки санкции срещу двете най-големи руски петролни компании, Роснефт и Лукойл, и техните дъщерни дружества.
От встъпването си в длъжност Тръмп се въздържаше от налагане на нови ограничителни мерки срещу Русия, но търпението му се изчерпа, след като плановете за нова среща на върха с Путин в Будапеща се провалиха след провала на преговорите за Аляска през август, а Русия продължи да нанася удари по Украйна. Източници съобщиха на The Wall Street Journal, че американският президент е заключил, че Путин "просто го води за носа“ и умишлено бави.
Още по темата
Самият Путин настоя, че срещата на върха с Тръмп е "по-вероятно отложена“, отколкото отменена, позовавайки се на липса на време за подготовка. Коментирайки новите санкции на САЩ, руският президент заяви: "Никоя уважаваща себе си държава никога не решава нищо под натиск“.
Ден преди това беше съобщено, че САЩ са подготвили допълнителни санкции срещу Русия в случай на отказ от мир в Украйна. Източници на Ройтерс съобщиха, че мерките биха могли да засегнат банковия сектор на Русия и инфраструктурата за доставки на петрол. Тръмп от своя страна обяви, че по време на пътуването си до Азия ще се срещне с китайския президент Си Цзинпин, за да обсъдят намаляването на покупките на руски петрол от Китай.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
След "Познавам го. Той е добър човек", "Мислех, че..." и "Чувствах, че..." дементният дядо тропна с краче и се разсърди - "На ти куклите, дай ми парцалите"...