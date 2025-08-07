Тръмп отново заплаши да поеме контрол над "ужасния" Вашингтон

Американският президент Доналд Тръмп многократно е казвал, че Вашингтон е "мръсен град с ширеща се престъпност“. В сряда той отново заплаши да поеме контрола над федералната столица, която е в ръцете на демократическата опозиция, предаде Франс прес.
"Мислим за това, да, защото престъпността е главозамайваща", отговори той на журналисти, които го запитаха за възможността Белият дом да поеме контрола върху институциите в града, и най-вече полицията.
"Искаме голяма столица, която да бъде сигурна, и ще я имаме" [...] Равнището на престъпността, нападенията, убийствата и всичко останало [...] - няма да оставим това така, а то предполага да прибегнем до Националната гвардия, може би съвсем скоро", предупреди Тръмп, говорейки за федералните военни сили, които наскоро разположи в Лос Анджелис, против волята на губернатора демократ на щата Калифорния Гавин Нюсъм.
Законодателство от 1973 г. гарантира на Вашингтон, окръг Колумбия, собствен законодателен орган и кмет, избирани чрез всеобщо гласуване, както и самостоятелна полиция. Конгресът на САЩ, където окръг Колумбия е представен, но без право на глас, има последната дума по отношение на управлението на града.
Милиардерът републиканец от Ню Йорк, който никога не е криел неодобрението си към Вашингтон, обаче от години обещава "да поеме контрол" върху столицата.
"Ако Вашингтон не действа съгласувано и бързо, няма да имаме друг избор, освен да поемем контрола над общината и да я управляваме както трябва", заяви Тръмп във вторник в социалните мрежи.
През март президентът дори издаде указ за превръщането на Вашингтон в безопасен и красив град.
Градът има бурна политическа и социална история, а през 80-те и 90-те години на миналия век - и висока престъпност. Но броят на престъпленията и нарушенията е спаднал с 26% през първата половина на тази година, след като през 2024 г. престъпността е достигнала най-ниското си ниво за последните три десетилетия, сочат официалните статистически данни.
"Президентите нямат правомощия да поемат контрола над Вашингтон. Конгресът ще трябва да гласува закон", заяви в "Екс" представителката на окръга в Камарата на представителите Елинор Холмс Нортън.
