Тръмп планира мита от 100% върху компютърните чипове

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще наложи мито от 100% върху компютърните чипове, което вероятно ще повиши цената на електрониката, автомобилите, домакинските уреди и други стоки, смятани да крайно необходими в дигиталната епоха, предаде Асошиейтед прес.
"Ще наложим мито от приблизително 100% върху чиповете и полупроводниците", заяви Тръмп в Овалния кабинет на среща с главния изпълнителен директор на компания "Епъл" (Apple) Тим Кук. "Ако произвеждате в САЩ обаче, няма да има такса", допълни той.
Президентът републиканец заяви, че компаниите, които произвеждат компютърни чипове в САЩ, ще бъдат освободени от мито. По време на пандемията от ковид недостигът на компютърни чипове доведе до повишаване на цените на автомобилите и до общо увеличаване на инфлацията, припомня АП.
На срещата на Тим Кук с Тръмп в Белия дом бе обявено, че "Епъл" ще увеличи инвестициите си в производството в САЩ с допълнителни 100 милиарда долара през следващите четири години.
"Това е значителна стъпка към крайната цел да се гарантира, че айфоните, продавани в САЩ, се и произвеждат в Америка", каза на пресконференцията Тръмп.
Инвестициите са предвидени за пренасяне на по-голяма част от веригата за доставки и модерното производство в САЩ като част от инициатива, наречена Американска производствена програма. Това обаче не е пълен ангажимент за производство на популярните устройства "Айфон" в страната, отбелязва АП.
"Това включва започване на работа, както и разширяване на работата с 10 компании в цяла Америка. Те произвеждат компоненти, включително полупроводникови чипове, които се използват в продуктите на "Епъл", продавани по цял свят, и ние сме благодарни на президента за подкрепата му", каза Кук в изявление във връзка с инвестицията.
Преди известно време "Епъл" обяви, че възнамерява да инвестира 500 млрд. долара в САЩ, а сега ще увеличи тази сума до 600 млрд. долара.
В последните месеци Тръмп критикува технологичната компания и самия Кук за усилията им да преместят производството на айфони в Индия, за да избегнат митата, които администрацията планираше за Китай.
Търсенето на компютърни чипове в световен мащаб расте, като по данни на Световната организация за статистика на търговията с полупроводници продажбите са се увеличили с 19.6% през годината, приключила през юни.
Заплахите на Тръмп за налагане на мита са в разрез със съществуващите планове за съживяване на производството на компютърни чипове в САЩ. Президентът разчита, че по-високите цени на чиповете ще принудят повечето компании да отворят производствени предприятия в САЩ въпреки риска митата да намалят корпоративните печалби и да повишат цените на мобилните телефони, телевизорите и хладилниците, предаде БТА.
