Тръмп планира тристранна среща с Путин и Зеленски на 22 август (Обновена)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да проведе тристранна среща с руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски още следващия петък, 22 август. За това съобщават изданията Axios и CNN, позовавайки се на свои източници.



Според Axios датата е била посочена лично от Тръмп в телефонен разговор със Зеленски. По информация на CNN, срещата ще се осъществи само ако преговорите между двамата лидери в Белия дом, насрочени за понеделник, 18 август, преминат успешно. Очаква се към срещата в Белия дом да се присъединят и европейски лидери, но засега не е ясно кои точно.



По-рано тази седмица Тръмп и Путин проведоха разговори в Аляска. След тях американският президент е обсъдил с украинския си колега предложение от Москва – Русия да получи контрол върху цялата Донецка област срещу замразяване на фронтовата линия в други региони. Както съобщи "Ройтерс", Зеленски категорично е отхвърлил това предложение.



Освен това Вашингтон е предложил на Киев и гаранции за сигурност, подобни на тези в член 5 от Северноатлантическия договор. Те биха задължили САЩ и европейските им съюзници да реагират при евентуално ново нападение от страна на Русия, макар и без да включват гаранция за членство на Украйна в НАТО.

Европейски лидери искат да подсилят позициите на Зеленски в преговорите с Тръмп

За тази цел във Вашингтон може да пристигнат президентът на Финландия Александър Стуб и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, които поддържат особено близки отношения с президента на САЩ. Това съобщи в неделя порталът Politico, позовавайки се на анонимни източници.



По думите им целта на европейските лидери във Вашингтон е „да предотвратят всякакви обостряния между Тръмп и Зеленски и да убедят президента на САЩ да включи Европа в по-нататъшните преговори“. Европа и Украйна смятат срещата на 18 август за "ключова, за да се гарантира отказът на Тръмп от исканията на Путин".

Условията на Путин

За да приключи войната, Путин поиска да му бъдат предадени 15 пъти повече територии, отколкото е готов да върне на Украйна.



Както стана известно, по време на срещата си с Доналд Тръмп в Аляска руският президент е поискал за сключване на мир да му бъдат предадени все още неокупираните части на Донецката и Лугаснката области, в замяна на връщането на малки участъци от Сумска и Харковска области.



Според данни на DeepState, Русия е завладяла около 440 кв. км на север от Сумска и североизточна част на Харковска област, докато Киев контролира около 6600 кв. км от Донецка и Лугаснка области. Москва също обещава да замрази фронтовата линия в Херсонска и Запорожка области в замяна на пълното изтегляне на украинските войски от Донбас.

Путин настоява и за международно признаване на Крим като част от Русия, премахване на санкции, официален статус на руския език в Украйна и свободна дейност на Руската православна църква. Той също така изисква Украйна да не се присъединява към НАТО.



Срещата на 15 август в Анкъридж, Аляска, продължи почти три часа и не доведе до резултати. Тръмп заяви, че преговорите са били много добре и отложи нови санкции срещу Русия с "две-три седмици". Той подчерта, че мирното споразумение зависи от украинския президент Владимир Зеленски и посъветва Киев да постигне сделка с Москва.