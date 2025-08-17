Тръмп подкрепя искането на Путин Украйна да му предаде целия Донбас

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепя искането на руския си колега Владимир Путин за предаване на целия Донбас под контрол на Москва и замразяване на фронтовата линия в Херсонска и Запорожка област, които руската армия контролира само частично, съобщи АФП, позовавайки се на осведомен източник. По-късно Fox News също предаде, че Тръмп се съгласил с настояването на Путин.

Киев определи това като "удар вгърба" и че крайната цел на подобна "сделка" би била капитулацията на Украйна.

Напрежението ескалира ден преди разговорите на украинския президент Володимир Зеленски, съпровождан от лидери на ЕС, с президента Доналд Тръмп в Белия дом.

По-рано тази седмица Тръмп и Путин проведоха разговори в Аляска. След тях американският президент е обсъдил с украинския си колега предложение от Москва – Русия да получи контрол върху цялата Донецка област срещу замразяване на фронтовата линия в други региони.

Според източника на АФП, руският лидер "на практика настоява Украйна да напусне Донбас", имайки предвид все още незавладените части от Донецка и Луганска област.

"Тръмп е склонен да го подкрепи", посочил събеседникът. По-рано източници на Ройтерс съобщиха, че Путин е съгласен в замяна на целия Донбас да върне на Киев малки територии край Харков и в Сумска област, които по площ са около 15 пъти по-малки от претендираните от него земи.

В събота Тръмп обсъдил с украинския президент Владимир Зеленски и с европейски лидери своите петъчни разговори с Путин в Аляска. "Президентът на Украйна отказа да се оттегли от Донбас", твърди осведоменият източник. Зеленски отхвърлил всякакви териториални отстъпки, заявявайки, че това противоречи на конституцията на страната. Въпреки това той не изключил обсъждането на въпроса на тристранна среща с Тръмп и Путин.

Такава среща може да се проведе в петък, 22 август. Датата самият Тръмп съобщил на европейските си партньори по време на съботния разговор, предаде Си Ен Ен. Белият дом ще започне подготовка за срещата, ако разговорите на Тръмп със Зеленски, насрочени за 18 август, протекат успешно. Във форума ще участват лидери на ЕС и генералният секретар на НАТО. Към преговорите ще се присъедини и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

Всичко ще зависи от честната дума на Путин

Американски представители, цитирани от АФП, са заявили, че ако Украйна изпълни условията на Кремъл за предаване на Донбас, руският президент "няма да продължи настъплението в Херсонска и Запорожка област, така че там ще настъпи своеобразно замразяване". "Но де факто всичко ще зависи от честната дума на Путин", отбелязал събеседникът.

Какви са другите условия на Москва

Сред допълнителните условия, които Москва поставила в Аляска, са:

отказ от прекратяване на огъня до подписване на окончателен мирен договор;

признаване на руския суверенитет над Крим;

поне частично отменяне на западните санкции;

забрана за членство на Украйна в НАТО (с възможност за западни гаранции за сигурност);

закрепване на статута на руския език и свободна дейност на Руската православна църква в Украйна.

След разговорите с Путин в Аляска Доналд Тръмп призовал Зеленски и европейските лидери да спрат да настояват за незабавно прекратяване на огъня от страна на Москва. Тръмп заявил, че е съгласен с Путин: двете воюващи страни трябва да договарят мирен договор, а не примирия, "които често не се спазват".

Но ако Путин не отстъпи от исканията си, преговорите за примирие са обречени: руските войски няма да могат скоро да превземат "градовете-крепости" Славянск и Краматорск, а Киев няма да откаже защитата им при неизгодни условия.

Киев обвини Тръмп в сговор с Путин за капитулация на Украйна

Представители на украинската власт и обществото остро разкритикуваха президента Тръмп, който въпреки предишните си обещания не предприе реални действия срещу руския лидер след отказа му от примирие на срещата в Анкоридж, съобщава "Файненшъл таймс".

"Това е удар в гърба", коментира неназован високопоставен украински служител. "Той (Тръмп) просто иска бърза сделка", допълни друг представител на властта. Според председателя на парламентарната комисия по външна политика Александър Мережко, Тръмп е решил да се сближи с Путин и "двамата може би ще се опитат да ни принудят да приемем мирен договор, който на практика означава капитулация на Украйна". Той определи резултатите от срещата в Анкоридж като "ужасни".

"Цялата идея на срещата на върха [в Аляска], както ни уверяваха Тръмп и [държавният секретар Марко] Рубио, беше да се постави условие за незабавно примирие. Ако Путин откаже, трябваше да има сериозни последствия", припомни Мережко. "Вместо това той отхвърли примирието и предложи мир при свои условия. А от Тръмп няма никаква реакция, още по-малко – реални последствия", подчерта депутатът.

Предаването на украински територии на започналия войната Путин няма да предпази страната от бъдещи атаки, след като Русия прегрупира силите си, смята депутатът и бивш вицепремиер Иванна Климпуш-Цинцадзе. Според нея подобни отстъпки единствено ще "подхранят амбициите на Путин".

Председателят на управителния съвет на обществената организация "Опора" Олга Айвазовска предупреди, че евентуална загуба на обширни и развити територии, които руската армия не успя да завладее, ще предизвика "силно напрежение в обществото". Освен това ще възникне въпросът за смисъла от тригодишната изтощителна съпротива, добави тя.

Според депутатката Роксолана Пидласа искането за Донбас е направено "точно защото е неприемливо за Украйна". "Истинската цел на Путин не е мир, а отмяна на санкциите и държане на Украйна в състояние на несигурност", заяви тя.

"Файненшъл таймс" отбелязва, че всякакви териториални отстъпки ще повдигнат сериозни въпроси за украинския суверенитет.

Освен това Киев се опасява, че евентуален отказ от силно укрепените градове в контролираната част на Донецка област ще предостави на Русия плацдарм за бъдещи настъпления.