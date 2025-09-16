Тръмп подписа указ за разполагане на Националната гвардия в Мемфис

Американският президент Доналд Тръмп подписа днес президентски указ за разполагане на военнослужещи от Националната гвардия в град Мемфис, щата Тенеси, в рамките на кампанията си за борба срещу престъпността в големите американски градове, управлявани от представители на демократите, предаде Франс прес.
Президентът на САЩ заяви, че тази операция ще бъде "повторение" на акцията, проведена във столицата Вашингтон, въпреки критиките на демократите, които го обвиняват в авторитаризъм и милитаризиране на въпросите на обществената сигурност.
Операцията в Мемфис "ще включва Националната гвардия, ФБР" и други федерални агенции, заяви Тръмп по време на церемония в Белия дом, обяснявайки решението си с "престъпността", която според него се вихри в този град.
"Вероятно след това ще се заемем с Чикаго", добави той, след като от няколко седмици е взел на прицел този голям управляван от демократи град.
Президентът републиканец твърди, че разполагането на Националната гвардия в столицата Вашингтон, а преди това и в Лос Анджелис, е помогнало на тези два града да се справят с престъпността сред имигрантите, като повтаря обичайните си клишета по този въпрос.
Мемфис е управляван от кмет демократ град с преобладаващо чернокожо население в щата Тенеси, който на свой ред се управлява от губернатор републиканец, посочва АФП.
