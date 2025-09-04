Тръмп поиска Европа да спре да купува руски петрол

Американският президент Доналд Тръмп е казал в четвъртък на европейските лидери, че Европа трябва да спре да купува руски петрол, тъй като това помага за финансирането на войната срещу Украйна, заяви говорител на Белия дом, цитиран от Ройтерс.
Тръмп се включи виртуално в срещата на "Коалицията на желаещите" в Париж под председателството на френския президент Еманюел Макрон, на която бяха обсъдени гаранции за сигурността на Украйна в случай на мирно споразумение с Русия.
"Президентът Макрон и европейските лидери се обадиха на президента Тръмп по време на срещата на "Коалицията на желаещите". Тръмп подчерта, че Европа трябва да спре да купува руски петрол, тъй като това финансира войната. Русия е получила 1.1 милиарда евро от продажбите си на горива за Европейския съюз в рамките на една година", каза цитираният говорител на Белия дом.
Той добави, че Тръмп е призовал "европейските лидери да упражнят икономически натиск над Китай заради финансирането от негова страна на войната, водена от Русия".
Европейската комисия предложи законови мерки за постепенно спиране най-късно от 1 януари 2028 г. на вноса на руски петрол и газ, като Брюксел се стреми да прекъсне своите датиращи от десетилетия връзки с Русия в областта на енергетиката след началото на войната в Украйна през 2022 г., отбелязва Ройтерс.
Президентът на САЩ е ядосан от неспособността си да спре бойните действия в Украйна, след като се бе зарекъл, че ще спре войната за един ден, след като встъпи в длъжност, посочва Ройтерс.
Говорителят на Белия дом заяви още, че украинският президент Володимир Зеленски и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен са били сред участниците в срещата на върха в Елисейския дворец днес.
"Срещата на "Коалицията на желаещите" се състоя днес, като бяха обсъдени гаранции за сигурност за Украйна. Президентът Тръмп постави под въпрос сериозните намерения на участниците в срещата заради това, че те продължават да допринасят за финансирането на икономиката на Русия, съответно и на войната. Президентът на САЩ заяви ясно, че това не е неговата война и че европейците също трябва да предприемат действия", добави цитираният говорител на Белия дом.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
26 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
от това секване на руския мазуть най-много ще изгубят фицо, орбан и ... чекмеджето на бОко :-)))))
Кат се замисля, таз жена никога не го е посрещала от работа по пантофи, пеньоар и домашно приготвена маска на лицето. И да изхвърли боклука не го е пращала, даже като заглежда други жени не му е мърморила.
Как се справя тоз човек, Тръмп де? Аз бих се озорил. Вероятно сопругата, забраих и името, не му досажда с домашни проблеми. Де тоз късмет всекиму!
Ами да каже на приятелите си Орбан и Фицо да спрат да купуват руски газ .
Дет се вика, може да ни убиват и грабят, но поне евтино ни продаваха петрол ;)
Ха ха ха, а защо САЩ продължава да купува руски петрол? САЩ е 3-тия голям купувач на руски петрол след Индия и Китай. Ще наложи ли Тръмп мита на САЩ, т.е на себе си? Европа трябва да спре да слуша и ласкае това изфирясало кукуригу, защото нищо добро не я очаква.
Тръмпанарин! ;)
Това като му постила червеният килим ,ли му хрумна.
Оранжевото какаду е руският гулалайтер на Америка!
И още я казал че в ЕС има един троянски кон маскиран на евроатлантик дет купай рускити газуви чишми и един тъп народ командван от селски простатси