Тръмп поиска Европа да спре да купува руски петрол

Американският президент Доналд Тръмп е казал в четвъртък на европейските лидери, че Европа трябва да спре да купува руски петрол, тъй като това помага за финансирането на войната срещу Украйна, заяви говорител на Белия дом, цитиран от Ройтерс.

Тръмп се включи виртуално в срещата на "Коалицията на желаещите" в Париж под председателството на френския президент Еманюел Макрон, на която бяха обсъдени гаранции за сигурността на Украйна в случай на мирно споразумение с Русия.

"Президентът Макрон и европейските лидери се обадиха на президента Тръмп по време на срещата на "Коалицията на желаещите". Тръмп подчерта, че Европа трябва да спре да купува руски петрол, тъй като това финансира войната. Русия е получила 1.1 милиарда евро от продажбите си на горива за Европейския съюз в рамките на една година", каза цитираният говорител на Белия дом.

Той добави, че Тръмп е призовал "европейските лидери да упражнят икономически натиск над Китай заради финансирането от негова страна на войната, водена от Русия".

Европейската комисия предложи законови мерки за постепенно спиране най-късно от 1 януари 2028 г. на вноса на руски петрол и газ, като Брюксел се стреми да прекъсне своите датиращи от десетилетия връзки с Русия в областта на енергетиката след началото на войната в Украйна през 2022 г., отбелязва Ройтерс.

Президентът на САЩ е ядосан от неспособността си да спре бойните действия в Украйна, след като се бе зарекъл, че ще спре войната за един ден, след като встъпи в длъжност, посочва Ройтерс.

Говорителят на Белия дом заяви още, че украинският президент Володимир Зеленски и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен са били сред участниците в срещата на върха в Елисейския дворец днес.

"Срещата на "Коалицията на желаещите" се състоя днес, като бяха обсъдени гаранции за сигурност за Украйна. Президентът Тръмп постави под въпрос сериозните намерения на участниците в срещата заради това, че те продължават да допринасят за финансирането на икономиката на Русия, съответно и на войната. Президентът на САЩ заяви ясно, че това не е неговата война и че европейците също трябва да предприемат действия", добави цитираният говорител на Белия дом.