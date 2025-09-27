Тръмп поиска "Майкрософт" да уволни висш служител заради "заплаха за националната сигурност"

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "Майкрософт" (Microsoft) трябва да уволни президента по глобални въпроси на компанията Лиза Монако, която беше заместник-главен прокурор в администрацията на президента Джо Байдън, съобщи Ройтерс.
"Тя е заплаха за националната сигурност на САЩ, особено предвид големите договори, които "Майкрософт" има с правителството на Съединените щати“, изтъкна Тръмп в публикация в социалната платформа "Трут Соушъл" (Truth Social).
По думите на държавния глава поради неправомерни действия на Монако, правителството на САЩ наскоро я е лишило от "всякакъв достъп до класифицирана информация (...) и ѝ забрани достъпа до всички федерални имоти“.
"Моето мнение е, че "Майкрософт" трябва незабавно да прекрати трудовото правоотношение с Лиза Монако“, допълни Тръмп.
Според профила на Монако в "ЛинктИн" (LinkedIn), назначаването ѝ на ръководния пост в "Майкрософт" се е случило през юли, уточни по-рано "Фокс нюз“.
Тя е била и съветник на Белия Дом по националната сигурност при президента Барак Обама.
Да! Обзалагам се, че ще се отърват от Тръмп и тръмпизма преди ние да се отървем от Бойко и бойковизма. Те са с идеята, че са свободни и сами си взимат решенията за живота. Българите са с идеята, че са роби на партията и Държавата с главно Д взима решения за живота им.
"особено предвид големите договори, които "Майкрософт" има с правителството на Съединените щати", т.е. ако не изпълните искането за уволнение, може и да си загубите договорите. Велика демокрация са САЩ!
Путински фашист в Америка!
Тоя тотално изкука, смята Америка за новопридобита част от корпорацията Тръмп. И като такава я управлява.
Президент нарежда на частна фирма кой служител да уволни !
лова на вещици продължава..