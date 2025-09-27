 Прескочи към основното съдържание
Тръмп поиска "Майкрософт" да уволни висш служител заради "заплаха за националната сигурност"

6 коментара
Доналд Тръмп, сн. ЕПА/БГНЕС
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "Майкрософт" (Microsoft) трябва да уволни президента по глобални въпроси на компанията Лиза Монако, която беше заместник-главен прокурор в администрацията на президента Джо Байдън, съобщи Ройтерс.
 
"Тя е заплаха за националната сигурност на САЩ, особено предвид големите договори, които "Майкрософт" има с правителството на Съединените щати“, изтъкна Тръмп в публикация в социалната платформа "Трут Соушъл" (Truth Social).
 
По думите на държавния глава поради неправомерни действия на Монако, правителството на САЩ наскоро я е лишило от "всякакъв достъп до класифицирана информация (...) и ѝ забрани достъпа до всички федерални имоти“.
 
"Моето мнение е, че "Майкрософт" трябва незабавно да прекрати трудовото правоотношение с Лиза Монако“, допълни Тръмп.
 
Според профила на Монако в "ЛинктИн" (LinkedIn), назначаването ѝ на ръководния пост в "Майкрософт" се е случило през юли, уточни по-рано "Фокс нюз“.
 
Тя е била и съветник на Белия Дом по националната сигурност при президента Барак Обама.

Доналд Тръмп Майкрософт
6 коментара

  1. полк. Дрангов
    #6

    Путински фашист в Америка!

  2. Джелсомино
    #5

    Тоя тотално изкука, смята Америка за новопридобита част от корпорацията Тръмп. И като такава я управлява.

  3. zaza
    #4
    Отговор на коментар #2

    Да! Обзалагам се, че ще се отърват от Тръмп и тръмпизма преди ние да се отървем от Бойко и бойковизма. Те са с идеята, че са свободни и сами си взимат решенията за живота. Българите са с идеята, че са роби на партията и Държавата с главно Д взима решения за живота им.

  4. anton nikolov
    #3

    Президент нарежда на частна фирма кой служител да уволни !

  5. Raptor
    #2

    "особено предвид големите договори, които "Майкрософт" има с правителството на Съединените щати", т.е. ако не изпълните искането за уволнение, може и да си загубите договорите. Велика демокрация са САЩ!

  6. dimitargeorgiew
    #1

    лова на вещици продължава..

