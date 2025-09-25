Тръмп поиска от Ердоган да спре покупките на руски петрол, в замяна ще обмисли продажбата на F-35 на Турция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви готовността си да отмени санкциите срещу Турция и да обмисли продажбата на изтребители F-35, при условие че Анкара спре да купува руски петрол и газ.

Това стана по време на среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Белия дом. „Той (Ердоган) върши фантастична работа в страната си. Но бих искал да го видя да спре да купува руски петрол, докато Русия продължава агресията си срещу Украйна. Те вече са са воювали и са загубили милиони животи, и за какво?“, каза Тръмп, цитиран от The Wall Street Journal.

Той подчерта, че това би бил най-добрият принос на Ердоган за прекратяване на войната в Украйна.

Американският президент отбеляза, че може „почти веднага“ да отмени санкциите, наложени през 2019 г. след закупуването от Турция на руски системи за противовъздушна отбрана С-400. „Ще обсъждаме Patriot и F-35. Знам, че той иска F-35. Той иска определени неща и ние искаме определени неща и в крайна сметка ще стигнем до някакво решение“, добави Тръмп.

Ако Тръмп се съгласи да възстанови участието на Турция в програмата F-35, това би означавало отклонение от политиката на първия му мандат. Тогава Анкара беше изключена от проекта поради закупуването на системата C-400 от Москва, което доведе до санкции срещу турската агенция за отбранителна промишленост съгласно Закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции (CAATSA). Официалното премахване на санкциите изисква гласуване в Конгреса, но Ердоган, според изданието, може да поиска от Тръмп да заобиколи този процес чрез изпълнителна заповед.

В допълнение към закупуването на С-400 Анкара разшири и енергийното си сътрудничество с Москва, отказвайки да се присъедини към западните санкции срещу Русия след избухването на войната в Украйна. В същото време Турция продължава да балансира между двете страни в конфликта: поддържа връзки както с Киев, така и с Москва и служи като посредник в преговорите.

През последните месеци обаче Анкара демонстрира желание да укрепи отношенията си със Запада. Тази седмица Турция подписа 20-годишен договор на стойност 43 милиарда долара за закупуване на американски втечнен природен газ, което би трябвало да намали зависимостта ѝ от руските доставки.

Освен това турските военновъздушни сили разположиха модернизирани самолети за ранно предупреждение AWACS в Литва, за да подсилят мисиите на НАТО в региона на фона на нарушенията на въздушното пространство на Алианса от страна на Русия.