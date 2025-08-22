Тръмп показа обща снимка с Путин и даде отсрочка на Русия от "няколко седмици"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че ще даде на руския президент Владимир Путин "няколко седмици", удължавайки допълнително крайния срок за потенциални последствия за Москва, след като призова руския лидер да се срещне с украинския си колега с надеждата да сложи край на войната. Пред репортери в Овалния кабинет Тръмп показа своя обща снимка с руския президент Владимир Путин от Аляска и коментира колко "мило" изглежда Путин. По отношение на войната Тръмп заяви, че "изобщо не е щастлив".

Той конкретизира, че не е "доволен" от последните атаки на Русия в Украйна и отново заплаши Москва със сериозни икономически санкции, предаде АФП.

"Не съм доволен"

"Не съм доволен от това и не съм доволен от нищо, свързано с тази война", заяви Тръмп, когато беше попитан за атаката на 21 август, която удари фабрика - собственост на САЩ в Украйна.

През нощта на 20 срещу 21 август Русия нападна Украйна с рекордните 614 дрона и ракети.

Атаката дойде по-малко от седмица след срещата на върха между Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска, която приключи без напредък по отношение на прекратяването на огъня в Украйна.

На въпрос от репортер на CNN дали е възможно да не предприеме нищо, ако Путин не се яви на масата за преговори, Тръмп каза: "Ще видим. Ще разбера чия е вината."

"Ако има причини за това, ще ги разбера; знам точно какво правя. Ще видим дали ще има среща, ще бъде интересно да се наблюдава, а ако няма, защо не е имало среща? Защото им казах да се срещнат," каза Тръмп.

"Но ще знам след две седмици какво ще правя," добави Тръмп, повтаряйки времевата рамка, която многократно е посочвал, за да определи готовността на Путин да сложи край на войната в Украйна.

Последните му коментари идват в момент, когато импулсът около мирните преговори е затихнал, без признаци, че двустранната среща, която Белият дом насърчава, ще се състои. Руският външен министър Сергей Лавров заяви по-рано в петък, че няма планове за среща между двамата лидери.

След като Тръмп се срещна с Путин в Аляска миналата седмица и беше домакин на Зеленски и европейски лидери в Белия дом по-рано тази седмица, той намекна за двустранна среща, която потенциално може да бъде последвана от тристранна среща, в която той да се включи.

"Разбирате, че исках да имам среща с тези двама. Можех да бъда на срещата, но много хора смятат, че нищо няма да излезе от тази среща. Може би това е вярно. Може би не е, но междувременно ще видим, хората продължават да умират," каза Тръмп в петък.

Тръмп повтори няколко пъти своята времева рамка от две седмици.

"Ще видим какво ще стане. Мисля, че след две седмици ще знаем накъде вървя, защото ще поема в една или друга посока, и те ще разберат в коя."

Общата снимка

Тръмп също извади от бюрото си в Овалния кабинет снимка на него и Путин в Анкъридж, Аляска, която според него руският лидер му е изпратил.

"Току-що ми изпратиха снимка от някой, който много иска да бъде там," каза Тръмп, визирайки Световното първенство. Той беше събрал репортери в Овалния кабинет, за да обяви, че жребият ще се проведе в Кенеди Център през декември.

"Той (Путин -б.а.) беше много уважителен към мен и към нашата страна, но не толкова към другите," каза Тръмп, добавяйки, че ще подпише снимката за Путин, за когото намекна, че може да дойде в САЩ за Световното първенство.

"Може да дойде, може и да не дойде, зависи какво ще се случи. Имаме много неща, които ще се случат през следващите няколко седмици," каза Тръмп.