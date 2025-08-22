Тръмп показа обща снимка с Путин и даде отсрочка на Русия от "няколко седмици"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че ще даде на руския президент Владимир Путин "няколко седмици", удължавайки допълнително крайния срок за потенциални последствия за Москва, след като призова руския лидер да се срещне с украинския си колега с надеждата да сложи край на войната. Пред репортери в Овалния кабинет Тръмп показа своя обща снимка с руския президент Владимир Путин от Аляска и коментира колко "мило" изглежда Путин. По отношение на войната Тръмп заяви, че "изобщо не е щастлив".
Той конкретизира, че не е "доволен" от последните атаки на Русия в Украйна и отново заплаши Москва със сериозни икономически санкции, предаде АФП.
"Не съм доволен"
"Не съм доволен от това и не съм доволен от нищо, свързано с тази война", заяви Тръмп, когато беше попитан за атаката на 21 август, която удари фабрика - собственост на САЩ в Украйна.
През нощта на 20 срещу 21 август Русия нападна Украйна с рекордните 614 дрона и ракети.
Атаката дойде по-малко от седмица след срещата на върха между Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска, която приключи без напредък по отношение на прекратяването на огъня в Украйна.
На въпрос от репортер на CNN дали е възможно да не предприеме нищо, ако Путин не се яви на масата за преговори, Тръмп каза: "Ще видим. Ще разбера чия е вината."
"Ако има причини за това, ще ги разбера; знам точно какво правя. Ще видим дали ще има среща, ще бъде интересно да се наблюдава, а ако няма, защо не е имало среща? Защото им казах да се срещнат," каза Тръмп.
"Но ще знам след две седмици какво ще правя," добави Тръмп, повтаряйки времевата рамка, която многократно е посочвал, за да определи готовността на Путин да сложи край на войната в Украйна.
Последните му коментари идват в момент, когато импулсът около мирните преговори е затихнал, без признаци, че двустранната среща, която Белият дом насърчава, ще се състои. Руският външен министър Сергей Лавров заяви по-рано в петък, че няма планове за среща между двамата лидери.
След като Тръмп се срещна с Путин в Аляска миналата седмица и беше домакин на Зеленски и европейски лидери в Белия дом по-рано тази седмица, той намекна за двустранна среща, която потенциално може да бъде последвана от тристранна среща, в която той да се включи.
"Разбирате, че исках да имам среща с тези двама. Можех да бъда на срещата, но много хора смятат, че нищо няма да излезе от тази среща. Може би това е вярно. Може би не е, но междувременно ще видим, хората продължават да умират," каза Тръмп в петък.
Тръмп повтори няколко пъти своята времева рамка от две седмици.
"Ще видим какво ще стане. Мисля, че след две седмици ще знаем накъде вървя, защото ще поема в една или друга посока, и те ще разберат в коя."
Общата снимка
Тръмп също извади от бюрото си в Овалния кабинет снимка на него и Путин в Анкъридж, Аляска, която според него руският лидер му е изпратил.
"Току-що ми изпратиха снимка от някой, който много иска да бъде там," каза Тръмп, визирайки Световното първенство. Той беше събрал репортери в Овалния кабинет, за да обяви, че жребият ще се проведе в Кенеди Център през декември.
"Той (Путин -б.а.) беше много уважителен към мен и към нашата страна, но не толкова към другите," каза Тръмп, добавяйки, че ще подпише снимката за Путин, за когото намекна, че може да дойде в САЩ за Световното първенство.
"Може да дойде, може и да не дойде, зависи какво ще се случи. Имаме много неща, които ще се случат през следващите няколко седмици," каза Тръмп.
Тръмпака е най-лесният екземпляр за манипулиране - само му казваш колко е велик и че пишката му не е миниатюрна (по мотиви от "Саут Парк"). :))
Снимка му изпратил в знак на приятелство. Манипулация по учебник. Путин продължава да печели време.
Само да питам, сега, "Краснов" лъскал ли си е на тази снимка, или е оставил DJ Ванс да свърши и тая работа вместо него, че вече и това не става както едно време...
Изпуснали са едно n't след was на шапката му ама карай да върви, до вчера беше срял 6 войни, сега спрял 7, не чакай били 10. Тоя е обсебен от путлер, трябва му един Exorcism да се прочисти от злите демони. У наше село има една врачка която разваля черни магии и само тя може да му помогне.
Излезе електорално допитване на Чикагски съвет по глобални въпроси... Само сред републиканците Прекрасния е с 21% надолу спрямо предходния месец по отношение на лиготевините му с жужуто и отношението към Зеленски... Сред неутралните - 71% не го харесват...и т.н... И то, допитване, проведено в навечерието на Аляска...
Както през Втората световна война САЩ и Русия трябва да атакуват фашистите от изток и от запад докато не вдигнат белия флаг. Така каза и папата Франциск, обаче му видяха сметката. Този път ще се срещнат на река Днепър вместо на река Елба. Както Германия е окупирана държава 80 г. след войната, така и Украйна трябва да стане окупирана държава за да има мир.
Мога да реша, че ще реша да реша, но мога да реша, че няма да реша да реша. Вие ще решите какво съм решил. :)))
Мисля, че доста отдавна, доста от обикновените американски граждани и доста гласоподаватели на Републиканската партия в САЩ, вече са напълно убедени, че ги управлява един доста неуравновесен, доста възрастен и доста изк...уфял Нарцис, нещо като далечно подобие на Калигула, но ..... засега само ще бъдем наблюдатели, жал ми е единствено за цинично излъганите надежди на украинците, които продължават да плащат жестока и непосилно висока цена, за собствената си свобода и право на съществуване.
Много му се иска медиите да продължат да дъвчат срещите му с Путин и Зеленски, а не да почнат пак да го питат за снимките му с Епстийн и разкриването на клиентския списък.