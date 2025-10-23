Тръмп помилва основателя на Binance, най-голямата криптоборса в света

Американският президент Доналд Тръмп издаде в четвъртък заповед за помилване на Чанпън Джао, основател на Binance, която е най-голямата криптоборса в света.

"Президентът Тръмп упражни своите конституционни правомощия, като издаде помилване за г-н Джао, който беше подведен под отговорност от администрацията на Байдън в тяхната война срещу криптовалутите," се казва в изявление на Белия дом.

"Войната срещу криптовалутите приключи.", се допълва в изявлението.

Чанпън Джао се призна за виновен в края на 2023 г. по едно обвинение: за неспазване на изискванията за прилагане на програма срещу прането на пари, и се оттегли от поста главен изпълнителен директор на Binance. Компанията плати 4.3 милиарда долара за уреждане на свързани обвинения, а самият Джао беше осъден на четири месеца затвор.

Джао, известен с инициалите си CZ, е един от най-богатите хора в света и сред най-разпознаваемите имена в криптосектора. Той изгради Binance като най-голямата криптоборса в света, но компанията бе забранена да оперира в САЩ след признанието му за виновен през 2023 г.

Помилването от Тръмп представлява огромна победа за Джао и Binance след месеци на спекулации и лобиране. То е и още един знак за промяната в политиката на администрацията на Тръмп към облекчаване на надзора върху криптоиндустрията – в момент, когато самият Тръмп и семейството му изграждат собствена криптоимперия на стойност милиарди долари.

По-рано тази година The Wall Street Journal съобщи, че представители на криптокомпанията на семейство Тръмп са водили разговори с Binance относно придобиване на дял в американското подразделение на борсата. Джао обаче отхвърли твърденията, че е търсил сделка в замяна на помилване.

"Факт: не съм водил никакви разговори за сделка с Binance с... никого," написа Джао в публикация в X през март. „Никой осъден не би отказал помилване,“ добави той.

Въпреки това Binance изигра важна роля в растежа на криптоинициативата на семейство Тръмп: World Liberty Financial. Когато Binance прие транзакция за 2 милиарда долара от инвестиционен фонд от Обединените арабски емирства по-рано тази година, тя се съгласи средствата да бъдат преведени в криптовалута, разработена от World Liberty Financial.

Този ход, който легитимира дигиталната валута на семейство Тръмп и се оказа изключително доходоносен за компанията.

"Благодарим на MGX и Binance за доверието," заяви Зак Уиткоф, основател на криптокомпанията на семейство Тръмп, през май по време на конференция в Дубай, на която беше обявена сделката.

Група демократически сенатори, включително Елизабет Уорън, водещ член на комисията по банкиране, жилищна политика и градски въпроси в Сената, излязоха с изявление след сделката през май, изразявайки безпокойство, че Binance и администрацията на Тръмп може да се опитват да сключат споразумение, което да обогати президента.