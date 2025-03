Тръмп предложи на Зеленски САЩ да придобият украинските електроцентрали (Обновена)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е предложил на украинския си колега Володимир Зеленски Съединените щати да придобият украинските електроцентрали като гаранция за тяхната сигурност, предаде Асошиейтед прес.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и съветникът в Белия дом по въпросите на националнана сигурност Майк Уолц съобщиха това след телефонния разговор между Тръмп и Зеленски днес.

Съединените щати могат да бъдат "много полезни при управлението на тези централи със своя опит в електроенергетиката и комуналните услуги", се казва в съвместното изявление на Рубио и Уолц, публикувано от Белия дом.

Тръмп е добавил, че "американската собственост на тези централи може да бъде най-добрата защита за тази инфраструктура".

Самият президент на САЩ каза по-рано, че е обсъдил с украинския си колега начините за сключване на мирно споразумение между страната му и Русия.

Съединените щати ще помогнат на Украйна да закупи повече системи за противовъздушна отбрана, заяви говорителка на Белия дом.

"Президентът Зеленски поиска системи за противовъздушна отбрана и президентът Тръмп се съгласи да работи с него, за да види какво е налично, особено в Европа", заяви Каролин Ливит.

Тя добави, че "обменът на военна информация за отбраната на Украйна" ще "продължи".

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че е обсъдил днес с американския си колега Доналд Тръмп договарянето на ограничено прекратяване на огъня с Украйна и противовъздушната отбрана, предаде Ройтерс.

Разговорът бе "много по същество", написа той в X.

Украинският президент изрази готовност въоръжените сили на страната му да прекратят атаките срещу руска енергийна и цивилна инфраструктура, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

I had a positive, very substantive, and frank conversation with President of the United States Donald Trump @POTUS. I thanked him for a good and productive start to the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11—this meeting of the teams significantly helped… pic.twitter.com/JFBd5EeIkg