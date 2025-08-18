Тръмп прие Зеленски и обяви, че вярва на Путин. Вече не настоява за незабавно спиране на огъня

Едно от ключовите изказвания на Доналд Тръмп на пресконференцията му – което със сигурност ще бъде приветствано в Кремъл – се отнасяше до прекратяване на огъня в Украйна. Тръмп заяви, че не е необходимо прекратяване на огъня, за да се преговаря за прекратяване на конфликта.

В продължение на месеци Тръмп настояваше за незабавно прекратяване на бойните действия и заплашваше Русия със санкции, ако не се съобрази.

Но след срещата на върха в Аляска той неочаквано заяви, че вече не очаква Москва да се съгласи на прекратяване на огъня.

"Стратегически това би могло да бъде недостатък за едната страна“, каза Тръмп.

Това е музика за ушите на Владимир Путин. Руският лидер отдавна настоява, че първо трябва да се постигне само всеобхватно мирно споразумение при условията на Москва, последвано от прекратяване на огъня, отбелязва БиБиСи.

Набързо свиканата днешна среща следва тази от петък между Тръмп и Путин, след която американският президент заяви, че сега върху Зеленски пада отговорността да се съгласи на отстъпки, които според него биха могли да сложат край на войната. "Ако всичко се получи днес, ще имаме тристранни преговори. Ще работим с Русия, ще работим и с Украйна“, каза Тръмп. "Готови сме за тристранни разговори, както каза президентът. Това е добър сигнал за тристранни преговори“, заяви на свой ред Зеленски.

Зеленски отворен за избори

Относно настояването на САЩ Украйна да проведе избори до края на годината, ако има прекратяване на огъня, Зеленски каза, че е отворен за провеждане на избори, но има нужда от примирие, за да се даде възможност за провеждането на демократични, открити и законни избори, съобщи Ройтерс.

"Ще трябва да работим в парламента, защото не може да има избори по време на война“, заяви Зеленски по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом. Той допълни, че за народа трябва да е възможно да проведе демократични, открити и законни избори. Произвеждането на избори в Украйна в момента е преустановено поради обявеното военно положение, припомня Ройтерс. Асошиейтед прес отбелязва, че докато Зеленски отговаряше на въпроса за провеждането на избори по време на война, Тръмп в шеговит фон предположи, че подобни обстоятелства биха му позволили да остане на власт в САЩ и след изтичането на настоящия му мандат. Атмосферата в Овалния кабинет беше далеч по-колегиална от експлозивния скандал, който се разигра там през февруари.

На въпрос за гаранциите за сигурност, Тръмп каза: "Ще има много помощ, що се отнася до сигурността. Ще има много помощ. Ще бъде добре. Те са първа линия на защита, защото са там. Те са Европа. Но ние също ще им помогнем. Ще бъдем ангажирани.“ Въпреки че американските представители обещаха гаранции за сигурност от типа "член 5“ за Украйна, не е ясно какво означава това. Член 5 от договора на НАТО изисква от членовете да се притекат на помощ в случай на военни заплахи. Тръмп беше попитан дали ще изпрати американски миротворци в Украйна. "Ще работим с всички и ще се уверим... че всичко е наред. Ще работим с Русия. Ще работим с Украйна“, каза той.

"Добър шанс за прекратяване на войната"