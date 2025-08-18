Тръмп прие Зеленски и обяви, че вярва на Путин. Вече не настоява за незабавно спиране на огъня

Американският президент Доналд Тръмп прие в Белия дом украинския си колега Володимир Зеленски, като публичните разговори минаха в добър тон, но с малко конкретика. Тръмп заяви, че е постигнат напредък и вярва на руския си колега Владимир Путин, че иска да се сложи край на войната в Украйна.
Тръмп заяви в Овалния кабинет на Белия дом в присъствието на украинския президент Володимир Зеленски, че за него е чест да се срещнат, а Зеленски благодари на Тръмп за положените усилия.
Едно от ключовите изказвания на Доналд Тръмп на пресконференцията му – което със сигурност ще бъде приветствано в Кремъл – се отнасяше до прекратяване на огъня в Украйна. Тръмп заяви, че не е необходимо прекратяване на огъня, за да се преговаря за прекратяване на конфликта.
В продължение на месеци Тръмп настояваше за незабавно прекратяване на бойните действия и заплашваше Русия със санкции, ако не се съобрази.
Но след срещата на върха в Аляска той неочаквано заяви, че вече не очаква Москва да се съгласи на прекратяване на огъня.
"Стратегически това би могло да бъде недостатък за едната страна“, каза Тръмп.
Това е музика за ушите на Владимир Путин. Руският лидер отдавна настоява, че първо трябва да се постигне само всеобхватно мирно споразумение при условията на Москва, последвано от прекратяване на огъня, отбелязва БиБиСи.
Набързо свиканата днешна среща следва тази от петък между Тръмп и Путин, след която американският президент заяви, че сега върху Зеленски пада отговорността да се съгласи на отстъпки, които според него биха могли да сложат край на войната.
"Ако всичко се получи днес, ще имаме тристранни преговори. Ще работим с Русия, ще работим и с Украйна“, каза Тръмп.
"Готови сме за тристранни разговори, както каза президентът. Това е добър сигнал за тристранни преговори“, заяви на свой ред Зеленски.
Зеленски отворен за избори
Относно настояването на САЩ Украйна да проведе избори до края на годината, ако има прекратяване на огъня, Зеленски каза, че е отворен за провеждане на избори, но има нужда от примирие, за да се даде възможност за провеждането на демократични, открити и законни избори, съобщи Ройтерс.
"Ще трябва да работим в парламента, защото не може да има избори по време на война“, заяви Зеленски по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом. Той допълни, че за народа трябва да е възможно да проведе демократични, открити и законни избори.
Произвеждането на избори в Украйна в момента е преустановено поради обявеното военно положение, припомня Ройтерс.
Асошиейтед прес отбелязва, че докато Зеленски отговаряше на въпроса за провеждането на избори по време на война, Тръмп в шеговит фон предположи, че подобни обстоятелства биха му позволили да остане на власт в САЩ и след изтичането на настоящия му мандат.
Атмосферата в Овалния кабинет беше далеч по-колегиална от експлозивния скандал, който се разигра там през февруари.
На въпрос за гаранциите за сигурност, Тръмп каза: "Ще има много помощ, що се отнася до сигурността. Ще има много помощ. Ще бъде добре. Те са първа линия на защита, защото са там. Те са Европа. Но ние също ще им помогнем. Ще бъдем ангажирани.“
Въпреки че американските представители обещаха гаранции за сигурност от типа "член 5“ за Украйна, не е ясно какво означава това.
Член 5 от договора на НАТО изисква от членовете да се притекат на помощ в случай на военни заплахи.
Тръмп беше попитан дали ще изпрати американски миротворци в Украйна.
"Ще работим с всички и ще се уверим... че всичко е наред. Ще работим с Русия. Ще работим с Украйна“, каза той.
"Добър шанс за прекратяване на войната"
"Убиват се хора и ние искаме да спрем това. Затова и не бих казал, че това е краят на пътя“, посочи той, като допълни, че след настоящите срещи "има добър шанс“ за прекратяване на войната.
"Познавам президента, познавам себе си и вярвам, че Владимир Путин иска да види края на това“, допълни американският държавен глава.
Toй съобщи, че ще проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин след срещите си с Володимир Зеленски и европейските съюзници.
Той каза, че "може и да има, а може и да няма тристранна среща“ между него, Зеленски и Путин.
Без вратовръзка
Президентът Тръмп посрещна украинския лидер на входа на западното крило на Белия дом. Тръмп вдигна юмрук, когато автомобилът със Зеленски спря, а след това стисна ръката на госта си.
На въпроса на репортер какво послание ще отправи към украинския народ, американският президент отговори: "Обичаме ги".
По-късно е планиран и разговор в разширен формат с участието на европейските лидери.
Сред тях са председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, президентите на Франция Еманюел Макрон и на Финландия Александър Стуб, премиерът на Италия Джорджа Мелони и канцлерът на Германия Фридрих Мерц.
Тръмп очаква Зеленски да приеме условията на Путин
По-рано през деня Тръмп коментира, че украинският му колега Володимир Зеленски "може да сложи край на войната с Русия почти веднага, ако поиска, или може да продължи да воюва".
"Няма връщане обратно на дадения от Обама Крим [...] и НЯМА ВЛИЗАНЕ В НАТО ЗА УКРАЙНА. Някои неща никога няма да се променят!!!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".
Ха-ха...
Някой позна ли прочутата камина?...
Дори и столовете е тапицирал със златна дамаска...
Каква душевност се очаква от човек, с манталитет на цар Киро...
Дори и спалнята в Катуница изглежда спартански обзаведена...
Даа,Украйна нападна Русия.
Ще рече човек,че си написал глупост някаква.
Че е глупост и нагла лъжа спор няма.
По лошото е,че е стандартно поведение
Малко примери.
Повече от 50 години обяснявахте,че в пакта рибентроп-молотов няма тайни клаузи.
1939 година Франция и Великобритания са агресори нападнали Германия.
СССР няма отношение към убийствата в Катин.
Мога да напиша още много подобни откровено лъжи, и всички те са в една категория на пошлост и наглост с лъжата Украйна е агресор.
някой да подскаже на престъпника тръмп, че колаборацията с военнопрестъника путин ... НЕ го води към ... Нобелова награда за мир ... ;-))) ... ... ... А просто го прави (в добавка към 34-те му престъпления, за които е осъден) съучастник и във военните престъпления на издирвания от съда путин и на терористичната му "държава" русиъ...
Уооууу !!! Абе около три години ви казвам, че по проста паплач от Русофобите няма !!!
Кво стана ся бе евротрансджендъри???
Слава украйна а?
Колко ви говорих, че всичко е план!!!!
Сега евросъюза ще се рападне защото е мега слаб ограбен задлъжнял и немощен и накрая и нас ще са ни ..... Таковали и ще сме без пари без идентичност и ше ни помпи които ни хване!!! По велика сила от Русия няма и няма да има!!!
Саботира мира. Саботира спирането на война, която Западът поведе чрез проксито си Украйна. Това саботира. Но ще видим докъде са им силите.
Евала на Зеленски, облякъл се като погребален агент, за да погребе надеждите на Клоуна за нобелова награда за мир и любов с Путлер.
Какво точно саботира коалицията на желаещите? Капитулацията на Украйна и на всичко, което досега представляваше Западът като ценности и принципи ли? Ако това саботира, браво!
Срам за Америка да се управлява от руски агент! Има над 100 милиона огнестрелни оръжия в населението и нито един свестен снайперист!