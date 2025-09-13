Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес страните членки на НАТО да спрат да купуват руски петрол и да наложат мащабни санкции на Русия, за да се сложи край на войната в Украйна, предаде БТА. Призива американският държавен глава отправи в писмо до държавите от алианса.
"Ще наложа големи санкции на Русия, когато останалите страни от НАТО се съгласят на това и започнат да го правят, и когато страните от НАТО спрат да купуват руски петрол", заявява Тръмп в писмото, разпространено с публикация в социалните мрежи.
???? #BREAKING: President Trump says he is ready to impose "major sanctions on Russia" once all NATO nations agree, begin implementing them, and halt purchases of Russian oil, according to a letter sent to member states. pic.twitter.com/eCu3FD3heq— Instant Global Information (@GlobeWatchX) September 13, 2025
"Ако НАТО, прави това, което аз казвам, войната ще приключи бързо", добавя американският държавен глава.
Той предлага на НАТО като алианс да наложи мита на стойност от 50 до 100% върху стоките, идващи от Китай, за да се отслаби икономическото влияние на Пекин върху Русия.
Днешното изявление идва след предишните заплахи на Тръмп за санкции срещу Москва и за вторични санкции срещу страните, които купуват руски петрол - като например срещу най-големите купувачи Китай и Индия - ако не бъде постигнат напредък в преговорите за край на войната в Украйна.
Американският президент увеличи с още 25 на сто митата върху индийските стоки, изнасяни за САЩ, заради продължаващия индийски внос на руски петрол. Същите мерки обаче не бяха предприети спрямо Китай.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
15 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
И с него и с Ванс, двама снайпериста и Америка отново ще е велика.
Да се видят фактите: Колко пари е платила Европа и САЩ на Рашистката путинска държава годишно (2014..., 2022, 2023, 2024...)? С тези пари те финансират путинската рашистка агресия... И с колко пари помагат на Украйна... Нека цифрите говорят...
И белотооо дърпай , и ти под масата
Кой му вярва вече на този изкуфял старец? Мислете ка ще се борите със заместника му Ванс.
Аве бат Дончо , какво им се обясняваш бе ... Я ги остави още 1,7 милиона чифта украински мъди да наторят оркраинския чернозем. Нека мрът бе , защо се мориш бе човек. Прави като мен, кафенце без захар, минерална водичка , краката на бюрото ... и брой труповете. Тия мрът по бързо от американски екшън бе брат... Остави ги на кучетата, той Влади знае как да се оправя с такива
Напоследък всеки се гаври с либ..раслъка в ЕС. Но никой не го прави толкова майсторски както Доня. Дай бат Дончо.
За първи път дъртата маймуна тръмпутин предлага нещо хубаво, но може ли да се вярва на тоя путински малоумник, който е личен асистент на путлер?
Тръмпи прсто да каже, купувайте само амерички пертол и газ, а аз ще въртя алъш-вериша с Мояп приятел. Всички други ще плащат сметката. А за Китай и Индия, да не сте си и помислили, да търгувате с тях. Този май всички ни взема за д*били.
Така де. Какво са се разпищолили?)))
"Ако НАТО, прави това, което аз казвам, войната ще приключи бързо". Ако Шарената Тиква разбираше поне малко от това, което се случва из света, сам би ритнал табуретката под краката си, за да може ВЪЖЕТО да си свърши работата!