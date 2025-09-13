Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес страните членки на НАТО да спрат да купуват руски петрол и да наложат мащабни санкции на Русия, за да се сложи край на войната в Украйна, предаде БТА. Призива американският държавен глава отправи в писмо до държавите от алианса.

"Ще наложа големи санкции на Русия, когато останалите страни от НАТО се съгласят на това и започнат да го правят, и когато страните от НАТО спрат да купуват руски петрол", заявява Тръмп в писмото, разпространено с публикация в социалните мрежи.

???? #BREAKING: President Trump says he is ready to impose "major sanctions on Russia" once all NATO nations agree, begin implementing them, and halt purchases of Russian oil, according to a letter sent to member states. pic.twitter.com/eCu3FD3heq — Instant Global Information (@GlobeWatchX) September 13, 2025

"Ако НАТО, прави това, което аз казвам, войната ще приключи бързо", добавя американският държавен глава.

Той предлага на НАТО като алианс да наложи мита на стойност от 50 до 100% върху стоките, идващи от Китай, за да се отслаби икономическото влияние на Пекин върху Русия.

Днешното изявление идва след предишните заплахи на Тръмп за санкции срещу Москва и за вторични санкции срещу страните, които купуват руски петрол - като например срещу най-големите купувачи Китай и Индия - ако не бъде постигнат напредък в преговорите за край на войната в Украйна.

Американският президент увеличи с още 25 на сто митата върху индийските стоки, изнасяни за САЩ, заради продължаващия индийски внос на руски петрол. Същите мерки обаче не бяха предприети спрямо Китай.