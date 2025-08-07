Тръмп призовава за оставката на шефа на Intel, акциите падат с 4%

Акциите на Intel паднаха с 4% в предпазарната търговия в четвъртък, след като президентът Доналд Тръмп призова за незабавната оставка на главния изпълнителен директор на компанията Лип-Бу Тан.

В публикация на своята платформа Truth Social Тръмп написа:

“Главният изпълнителен директор на Intel е силно КОНФЛИКТЕН и трябва да подаде оставка незабавно. Няма друго решение на този проблем. Благодаря за вниманието към този проблем!”

Коментарите идват на фона на нарастващото внимание към връзките на Тан с Китай. Наскоро сенатор Том Котън, председател на Избрания комитет по разузнаването, изпрати писмо до председателя на борда на Intel Франк Йъри, в което поиска информация за инвестициите на Тан в китайски компании за полупроводници и организации, свързани с китайската армия.

Котън конкретно изрази загриженост относно предишното ръководство на Тан в Cadence Design Systems Inc., която през юли се призна за виновна за нарушаване на американските експортни контроли чрез продажба на хардуер и софтуер на Националния университет по отбранителна технология на Китай.

В писмото си Котън заяви, че връзките на Тан “повдигат въпроси относно способността на Intel да изпълнява тези задължения” като “отговорен разпоредител с американските данъчни средства” и да спазва регулациите за сигурност.

Тан пое поста на главен изпълнителен директор на Intel по-рано тази година, докато производителят на чипове работи за възстановяване на бизнеса си сред интензивна конкуренция и предизвикателства в производството.