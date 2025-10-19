Тръмп публикува видео, създадено с AI, в което излива фекалии върху протестиращи американци

Доналд Тръмп публикува видео, създадено с изкуствен интелект (AI), с което осмива протестиращите от движението "No Kings" ("Без крале").

В събота късно вечерта той пусна в своята социална мрежа Truth Social два видеоклипа, съобщава сайтът Sky news.

В първия пост Тръмп споделя видео, създадено с помощта на изкуствен интелект и публикувано от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс. На клипа Тръмп слага корона и мантия, взема меч в ръце, а демократите Нанси Пелоси и Чък Шумър коленичат пред него.

Във второто видео той е изобразен с корона и сяда в изтребител с надпис "Крал Тръмп". Докато в кадъра звучи песента на Кени Логинс "Danger Zone", Тръмп прелита с изтребителя над Таймс Скуеър в Ню Йорк и изхвърля върху протестиращите кафява течност, която прилича на фекалии.

В социалната си мрежа Truth Social Тръмп сподели и друго видео, генерирано с изкуствен интелект, което първоначално е било публикувано в профила на вицепрезидента Ванс в Bluesky. В него президентът е изобразен с корона, след което върху раменете му се появява мантия и той изважда меч от ножницата си.

Междувременно Шумър публикува снимки в X (бивш Twitter), на които е заедно с демонстранти в Ню Йорк, добавяйки: "Няма да позволим на Тръмп да продължи да подкопава нашата демокрация."

А председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън (републиканец от Луизиана) сподели публикация в X като коментар под думите на Шумър за "No Kings Day".

"Ако Тръмп беше крал, правителството щеше да работи в момента" — гласи надписът над портрет на подписването на Декларацията за независимост, под който пише: "Вече има истински "Ден без крале". Това е на 4 юли — нарича се Ден на независимостта."

В събота милиони американци се събраха на протести "No Kings Day" из цялата страна.

Бяха планирани около 2 600 отделни демонстрации, насочени срещу администрацията на Тръмп, в 50 щата. Протести се проведоха както в малки градове, така и в големи метрополиси, включително Чикаго, Лос Анджелис, Бостън и Ню Йорк.

Протестите "No Kings" започнаха в средата на юни, съвпадайки с 250-годишнината от създаването на американската армия, отбелязана с военен парад във Вашингтон, окръг Колумбия — в деня на 79-ия рожден ден на Тръмп.

Последните демонстрации се проведоха на фона на продължаващото правителствено блокиране, като демократите настояват за отстъпки по въпросите на здравеопазването, а републиканците засега отказват да отстъпят.