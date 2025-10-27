Тръмп: Путин трябва да сложи край на войната, вместо да тества ракети

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разкритикува руския си колега Владимир Путин, заявявайки, че съобщението му за тест на крила ракета с ядрено задвижване "не е подходящо".

"Той трябва да сложи край на войната в Украйна. Война, която трябваше да отнеме една седмица, скоро ще навлезе в четвъртата си година. Това е, което трябва да направи, вместо да тества ракети", посочи американският президент, докато отговаряше на въпроси на журналисти на борда на Air Force One напът за Япония, предаде Ройтерс.

Вчера Путин говори за тестването на крилата ракета с ядрено задвижване "Буревестник", което той определи като "успешно". Според него, това оръжие "няма равно в света".

Тръмп също така каза, че САЩ и Китай са на път да "сключат" търговско споразумение, като се очаква той да се срещне с китайския президент Си Цзинпин по-късно тази седмица в Южна Корея по време на обиколката си в Азия.

"Изпитвам голямо уважение към президента Си и мисля, че ще сключим споразумение“, каза Тръмп и добави, че в четвъртък може да подпише окончателно споразумение за TikTok.

Той добави, че ще посети Пекин в първите месеци на 2026 г., след което Си ще дойде в САЩ, като срещата между двамата лидери ще се проведе или в Белия дом, или в резиденцията "Мар-а-Лаго" във Флорида.

Президентът на САЩ отбеляза, че очаква с нетърпение срещата с новоизбрания министър-председател на Япония Санае Такаичи, която беше "голям съюзник" на починалия премиер Шиндзо Абе.

"Очаквам с нетърпение среща с новия министър-председател. Чувам феноменални неща", каза той.

Планирано е Тръмп да се срещне с императора на Япония и Такаичи като част от пътуване в Азия, насочено към осигуряване на търговски сделки, инвестиции и увеличаване на разходите за отбрана.