 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Тръмп: Путин трябва да сложи край на войната, вместо да тества ракети

29 коментара
Тръмп и Путин, сн. Белият дом
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разкритикува руския си колега Владимир Путин, заявявайки, че съобщението му за тест на крила ракета с ядрено задвижване "не е подходящо".
 
"Той трябва да сложи край на войната в Украйна. Война, която трябваше да отнеме една седмица, скоро ще навлезе в четвъртата си година. Това е, което трябва да направи, вместо да тества ракети", посочи американският президент, докато отговаряше на въпроси на журналисти на борда на Air Force One напът за Япония, предаде Ройтерс.
 
Вчера Путин говори за тестването на крилата ракета с ядрено задвижване "Буревестник", което той определи като "успешно". Според него, това оръжие "няма равно в света".
 

Още по темата

Буревестник: Русия твърди, че е приключила изпитанията на чудодейното оръжие - крилата ракета с ядрена установка

"Буревестник": Русия твърди, че е приключила изпитанията на "чудодейното оръжие" - крилата ракета с ядрена установка

Тръмп също така каза, че САЩ и Китай са на път да "сключат" търговско споразумение, като се очаква той да се срещне с китайския президент Си Цзинпин по-късно тази седмица в Южна Корея по време на обиколката си в Азия.
 
"Изпитвам голямо уважение към президента Си и мисля, че ще сключим споразумение“, каза Тръмп и добави, че в четвъртък може да подпише окончателно споразумение за TikTok.
 
Той добави, че ще посети Пекин в първите месеци на 2026 г., след което Си ще дойде в САЩ, като срещата между двамата лидери ще се проведе или в Белия дом, или в резиденцията "Мар-а-Лаго" във Флорида.
 
Президентът на САЩ отбеляза, че очаква с нетърпение срещата с новоизбрания министър-председател на Япония Санае Такаичи, която беше "голям съюзник" на починалия премиер Шиндзо Абе.
 
"Очаквам с нетърпение среща с новия министър-председател. Чувам феноменални неща", каза той.
 
Планирано е Тръмп да се срещне с императора на Япония и Такаичи като част от пътуване в Азия, насочено към осигуряване на търговски сделки, инвестиции и увеличаване на разходите за отбрана.

Ключови думи

Путин Украйна Тръмп Буревестник
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

29 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Препоръка
    #29
    Отговор на коментар #28

    На ЗКПЧ-то Алаудинов му се плаща пре-добре, за да твърди, че руските въоръжени сили в момента са най-боеспособните военни в света.

  2. F16
    #28

    „САЩ притежават отлично оръжие“, заяви Алаудинов (зам-началник на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на специалните части „Ахмат“). „Но основният проблем на НАТО е, че тези оръжия са използвани предимно срещу овчари, образно казано. Те са използвани за прекратяване на конфликти, а не за противопоставяне на конвенционален, добре организиран враг.“ Той отбеляза още, че американските военни отдавна са загубили статута си на водеща бойна сила в света, особено след сблъсъците си с неорганизирани бойци в Близкия изток. За разлика от тях, Алаудинов твърди, че руските въоръжени сили в момента са най-боеспособните военни в света.

  3. F16
    #27

    Кого ще бомбят, в бъдеще време, тя сега се провежда военната операция, верно имат модерно оръжие, но срещу себе си имат руската армия, а не някакви овчари с геги.

  4. ABV
    #26
    Отговор на коментар #24

    Каквото и да значи това на български никой няма да "бомби" Донбас. Да се готвят мАсква и бункера на Zлодея!

  5. F16
    #25

    по един или друг начин НАТО ще изчезне, а ВСУ ще изчезне от безсимислено пролятата кръв на фронта

  6. taraleg
    #24

    Да оставят ВСУ безоткатно да бомбят Донбас.

  7. ABV
    #23

    Какво стана с предишното чудо оръжие на пУтЬю?

  8. ABV
    #22

    В този случай по-хубаво от Тръмп не може да се каже! "Велик жизнен урок е, че понякога дори глупаците са прави." сър Унстън Спенсър Чърчил

  9. F16
    #21

    Кремъл: "Буревестник" няма да обтегне отношенията между Русия и САЩ, които вече са на минимално ниво. Ракетните изпитания „Буревестник“ не би трябвало по никакъв начин да навредят на отношенията между Москва и Вашингтон. Те вече са на минимално ниво, подчерта на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков. По думите му, коментарите на президента на САЩ Доналд Тръмп за ядрена подводница край руското крайбрежие в отговор на ракетата „Буревестник“ са гледната точка на американския лидер, която е важна.

  10. т€еритория на Мики Маус
    #20

    САЩ рискуват да загубят глобалната търговска война, която сами започнаха
    Актуално
    27.10.2025
    Автор:
    Обективно
    САЩ рискуват да загубят глобалната търговска война, която сами започнаха
    Президентите на САЩ и Китай Доналд Тръмп и Си Дзинпин през 2017 г., снимка: Белият дом
    Доналд Тръмп прекара първите осем месеца, откакто се завърна в Белия дом, преобръщайки глобалната търговска система, която САЩ защитаваха през последните 80 години. Той се стреми да използва като оръжие всеки инструмент на американското

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни