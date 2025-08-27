Тръмп работи с републикански политици по "всеобхватен закон срещу престъпността"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че работи с председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън и лидера на мнозинството в Сената Джон Тюн, и двамата републиканци, по "всеобхватен законопроект за престъпността", предаде Ройтерс.
"Това е нещо, от което страната ни се нуждае", заяви Тръмп в публикация в своята социална мрежа "Трут соушъл".
Позовавайки се на предполагаема вълна от беззаконие, Тръмп пое контрола над полицейските сили в американската столица Вашингтон и разреши на войниците от Националната гвардия да носят оръжие по време на патрулиране в града. Той заплаши да разшири военното присъствие на САЩ в градове, контролирани от демократите, като Балтимор и Чикаго.
Тръмп заяви по-рано тази седмица, че американската армия може да бъде разположена в Чикаго и е готова да отиде навсякъде в кратък срок, за да се бори с престъпността, припомня Ройтерс.
"Имам удоволствието да съобщя, че от Великите Президентски Избори през 2024 г. насам съм събрал под различни форми и политически структури над 1,5 милиарда долара", добави той в друг пост в същата мрежа.
В същото време администрацията на Тръмп засилва усилията си за изграждане на индустрия за критични минерали в САЩ, за да прекъсне хватката, с която Китай контролира глобалната верига за доставки, отбелязва Асошиейтед прес.
Федералното правителство инвестира стотици милиони долари в американски компании, сключи споразумение с една фирма за определяне на минимална цена за някои критични минерали, произведени в САЩ, и започна разследване на доставките от чужбина.
Тръмп също така нареди на американското министерство на отбраната да гарантира, че всеки щат разполага с войски от Националната гвардия, които са готови да се мобилизират бързо, за да помогнат за потушаването на граждански безредици и да подпомогнат обществената безопасност.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Ха-ха... "Най-добре е танковете да дойдат"...
предвид факта, че дЪ.трЪ. е шaшaв комерсиал, ... ще да се получи некъв "закон" като в ... "Света на диска" на Тери Пратчет - гилдиите на крадците, убийците, наркодилърите (алхимиците), npocтитутките (шивачките) и пр.... плащат "законно" лиценз на висшия управник и имат право "законно" да си практикуват занаятите... ;-)))