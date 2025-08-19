Тръмп разчита да попадне в рая поради заслугите си за прекратяване на войната в Украйна

За уреждането на конфликта в Украйна Доналд Тръмп иска да получи не само Нобеловата награда за мир. Той също така разчита благодарение на това да попадне в рая.
Тръмп се надява, че посредничеството му при сключването на сделка за прекратяване на войната между Русия и Украйна ще стане "една от причините", поради които ще попадне в рая.
" Ако успея да спася от смърт 7000 души седмично, мисля, че това не е зле – искам да опитам да попадна в рая, ако е възможно. Чувам, че не съм в особено добра позиция", каза той в интервю за сутрешната програма Fox & Friends. "Всъщност, намирам се на най-ниското стъпало на тотемния стълб" – усмихна се президентът, който по време на предизборната кампания многократно обещаваше да сложи край на войната в Украйна "за 24 часа".
Тръмп също не крие желанието си да получи Нобеловата награда за мир. Преди седмица Белият дом съобщи, че кандидатурата му вече е издигната от седем страни – Азербайджан, Армения, Габон, Израел, Камбоджа, Руанда и Пакистан. "Доналд Тръмп е президентът на МИРА", според изявлението на Белия дом.
Самият Тръмп заяви в понеделник, че след завръщането си на президентския пост вече е приключил шест войни.
