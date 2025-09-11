Тръмп разговаря с Навроцки и Макрон за свалените руски дронове в Полша

Американският президент Доналд Тръмп е разговарял с държавните глави на Полша и Франция Карол Навроцки и Еманюел Макрон заради свалените от Полша руски дронове, нарушили въздушното на страната.

"Този разговор е част от серията консултации, които провеждам с нашите съюзници", написа полският президент Карол Навроцки в социалната мрежа X.

По думите му тези разговори показват единството на двете страни. Полската армия определи нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия". Страната поиска свикването на консултации съгласно чл. 4 на договора за НАТО, който предвижда организиране на официални консултации на съюзниците, ако страна-членка на Алианса смята, че има заплаха за нейната сигурност.

Само преди седмица Навроцки посети Тръмп на официална визита в Белия дом, където получи уверение от американския президент, че е САЩ ще продължат да поддържат силно военно присъствие в Полша.

Руският шарже д'афер във Варшава Андрей Ордаш беше извикан в полското външно министерство в сряда следобед и получи протестна нота. Представителят на Русия отхвърли дроновете да са били руски. Москва пък отрича обекти в Полша да са били цели на дроновете.

Френският лидер Еманюел Макрон пък написа в “Х”, че e провел “отличен разговор” с Тръмп, в който е обсъдил нахлуването на руски дронове в Полша и ситуацията в Близкия изток.

"Тясното сътрудничество между европейците и американците е от ключово значение на всеки от тези фронтове", написа Макрон.

Според него Европа и САЩ може да имат решаващ принос за мира и сигурността.

"Какво е това, че Русия нарушава въздушното пространство на Полша с дронове? Ето, започва се!", гласи лаконичният и засега единствен коментар на Тръмп за събитията в Полша.

Страната вече получи редица предложения за подкрепа за своята противовъздушна отбрана от европейските си съюзници.