Тръмп: Разочарован съм от Путин, руската икономика се срива

Руската икономика е на ръба на колапса, както се вижда от дългите опашки на бензиностанциите, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп във вторник по време на пресконференция след разговори с аржентинския президент Хавиер Милей.

„В Русия в момента има дълги опашки за бензин, можете ли да си представите? Кой би могъл да си представи, че това ще се случи?“, каза Тръмп, добавяйки, че руската икономика „се срива“.

Шефът на Белия дом повтори недоволството си от президента Владимир Путин и каза, че не разбира защо той продължава агресията си срещу Украйна.

„Много съм разочарован, защото с Владимир имахме много добри отношения, които може би все още съществуват. Тази война стана много тежка за него“, каза Тръмп. Той добави, че Путин е влязъл във война, която е трябвало да приключи „след една седмица“, но се е проточила близо четири години.

„Той е загубил около 1,5 милиона войници, а по отношение на ранените, останалите без ръце и крака това е ужасна война.“ „Това е най-голямото събитие след Втората световна война от гледна точка нта смъртността“, подчерта американският президент.

Тръмп добави, че според него Москва няма намерение да прекратява войната и това сериозно уронва репутацията ѝ. Ръководителят на Белия дом припомни, че украинският президент Володимир Зеленски ще го посети този петък. „Знам какво ще каже. Иска оръжия. Би искал да има „Томахок“. Всички искат „Томахок“. А ние имаме много „Томахок“, заяви Тръмп.

Москва реагира днес на изказването му, че недостигът на бензин в Русия показва, че руската икономика ще се срине, предаде Ройтерс.

Руският вицепремиер Александър Новак заяви, че на вътрешния пазар в Русия има стабилно предлагане на бензин.

"Имаме стабилно вътрешно предлагане на бензин, не виждаме проблеми в това отношение", изтъкна Новак.

"Балансът между производство и потребление се поддържа и ние, в качеството си на правителство и отделни министри, правим всичко възможно, за да гарантираме, че това ще си остане така", каза вицепремиерът.