Тръмп с нова заплаха към Иран. САЩ и Израел обмислят мащабни удари през уикенда

Американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще удари Иран "много тежко" на фона на публикации в различни америкаснки медии, че САЩ и Израел могат да подложат Иран на масирани удари през уикенда.

"Ще ги ударим много тежко и, знаете ли, в един момент те ще кажат "Вече просто не можем да издържим повече", каза Тръмп по време на заседание на кабинета в президентската резиденция "Кемп Дейвид", цитиран от БТА.

Часове след това CBS News и The Wall Street Journal съобщиха, че Тръмп обмисля нови удари срещу Иран още през този уикенд, позовавайки се на свои източници. Според The Wall Street Journal Тръмп планува нова атака, за да прибуди Техеран да се предаде.

Според CBS Израел също би могъл да се включи отново във войната, а ударите да продължат през целия уикенд. Двете страни си размениха удари за последно през юни. Според Axios е възможно новите удари бъдат насочени срещу енергийната инфраструктура на Иран.

След публикацията на CBS цената на американския суров петрол WTI се повиши над 86 долара за барел.

Междувременно прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит не коментира пряко информацията за нов удар, но каза в официално изявление, че "Иран ще продължи да плаща цената, докато не седне на масата за преговори по начин, който президентът Тръмп счита за съществен."

Близката до иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) агенция Тасним цитира официален представител, който коментира съобщенията в американските медии и ги определи като "форма на безразсъдство", предаде Ройтерс.

По думите му Иран има подготвен цялостен план за отговор в случай на "потенциално американско безразсъдство".

От Техеран заплашиха с ответни удари срещу критична инфраструктура в Израел и държавите от Персийския залив, след като американски медии съобщиха за планове за нова мащабна атака срещу цели в Иран. Посочва се, че могат да бъдат нападнати съоръжения в Кувейт и Обединените арабски емирства.