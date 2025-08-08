Тръмп събира Армения и Азербайджан на "историческа среща за мир"

Днес се очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп да обяви споразумение за прекратяване на конфликта между Азербайджан и Армения. Самият Тръмп съобщи, че в петък ще бъде домакин на лидерите на двете страни за "официална церемония по подписване на мирното споразумение" в Белия дом, предаде Ройтерс.
От публикация на американския президент в социалната мрежа "Трут Соушъл" става ясно, че че САЩ ще подпишат и двустранни икономически споразумения с двете страни.
Армения възнамерява да предостави на САЩ права за развитие върху 43-километров транзитен коридор, който ще се нарича "Маршрутът на Тръмп за международен мир и просперитет" и ще осигури достъп към Запада.
Азербайджан пък граничи с Русия и има потенциал да доставя нефт и газ в Украйна, а с мирното споразумение ще се отворят нови маршрути за доставки на стоки към Запада, заобикаляйки Русия и Иран.
Американски официални лица са работили в продължение на месеци по сделката между Армения и Азербайджан. Напрежението между двете страни тлее от десетилетия и избухна в открит конфликт през 2023 г., когато Азербайджан започна офанзива в спорния регион Нагорни Карабах, принуждавайки десетки хиляди етнически арменци да напуснат.
Прекратяване на огъня през септември същата година предотврати по-мащабна война, а по-късно страните приключиха преговорите по мирен договор. Въпреки това разговорите за окончателно оформяне на сделката са в застой, а последните преговори в Абу Даби през юли не доведоха до пробив.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
5 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Няма ли най-после това ана-лно недоразумение кой да го гръмне ...
Ха-ха... На Прекрасния спешно му трябва "сделка", която да му осигури ореол на миротворец и "голям и страшен пич".. Затова се е заобиколил със сервилни придворни, които бодат пръсти в картата на света и го "съветват": Я пробвай тук...Я пробвай там... Уиткоф - строителен предприемач, личен приятел и голф-партньор на Прекрасния, с 0 дипломатически и политически опит, ще "респектира" жужето... Точно толкова, колкото Прекрасния респектира дебелото корейче и спря ядрената му програма... Но пък, Прекрасния ще остави спомен от прекрасни театрални фотосесии със световно значение....
Луд умора няма...
8 август е тъжен ден за Германската армия. На този ден през 1944 г във Франция при изпълнение на необмислена заповед , на открито поле без разузнаване загива Михаел Витман. През 2009 г посетих гроба му в Германското военно гробище в Ла Камбе и бях впечатлен от грижите, които се полагат там ! Време и Тръмп да положи венец .................
Тръмпанарят прогони десетилетните си приятели Европа, Канада, Австралия, Швейцария и десетки други. Засили се да прави сделки с Русия, Армения, Азърбайджан и тем подобни. На печелившите, Честито!