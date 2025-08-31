Тръмп съкращава 532 служители на "Гласът на Америка"

Администрацията на Тръмп ще съкрати 532 работни места в "Гласът на Америка" (Voice of America, VOA) и агенцията, която я контролира.

Кари Лейк, изпълнителен директор на Агенцията за глобални медии (USAGM), заяви в публикация в социалните медии, че тази мярка ще "допринесе за намаляване на федералната бюрокрация, подобряване на услугите на агенцията и спестяване на повече от трудно спечелените пари на американския народ".

Но тази мярка е само поредната в дългогодишната битка между VOA, медия, която американският президент Доналд Тръмп е обвинил, че е "радикална", пише "Киев индипендънт".

VOA е създадена по време на Втората световна война в опит да се противодейства на нацистката пропаганда.

През февруари медията наброяваше около 1300 служители. Оттогава програмите са били драстично съкратени, а излъчванията сега са ограничени до само четири езика, припомня БГНЕС.

След последните съкращения VOA ще остане с едва 108 служители.

Решението за разформироване на VOA срещна правни предизвикателства.

На 22 април федерален съдия в САЩ разпореди на администрацията да възстанови всички служители и подизпълнители, като постанови, че масовото уволнение вероятно нарушава американското законодателство. Федералният апелативен съд обаче отмени тази заповед, позволявайки уволненията да продължат.

Администрацията на Тръмп временно възстанови няколко служители от персийскоезичната служба на VOA на фона на ескалиращия конфликт между Израел и Иран. Но поне двама от тях също получиха предизвестия за уволнение на 20 юни.

Тръмп отдавна критикува медийните организации, финансирани от САЩ, за отразяването на дейността на американския президент и често ги нарича "фалшиви новини".

Общо мрежите достигат до около 427 милиона души по целия свят и наемат хиляди служители в САЩ, Куба, Европа и Азия.

Администрацията на Тръмп вече е съкратила хиляди федерално финансирани позиции, като съкращенията оказват пряко влияние върху подкрепата за Украйна.

През февруари администрацията на Тръмп прекрати трудовите договори на висши служители от Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID), след като те се опитаха да попречат на представители на DOGE на Илон Мъск да получат достъп до зони с ограничен достъп.