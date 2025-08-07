Тръмп се готви да наложи по-високи мита и на Китай заради това, че купува руски петрол

Съединените щати може да наложат по-високи мита и на Китай заради това, че купува руски петрол, заяви президентът Доналд Тръмп. Преди това той подписа указ с такава мярка, насочена срещу Индия.
„Може да се случи... Все още не мога да кажа [точно]. Направихме го с Индия. Вероятно ще го направим с още няколко държави. Една от тях може да е Китай“, каза Тръмп пред репортери, след като неговият специален пратеник Стив Уиткоф се срещна с президента Владимир Путин в Москва.
По-високите тарифи за търговските партньори на Русия, които купуват руска енергия и позволяват на Кремъл да финансира инвазията си в Украйна, са един от ключовите инструменти на Тръмп за принуждаване на Москва към мир.
Тръмп не предостави никакви подробности за новите тарифи за Китай. В сряда ръководителят на Белия дом наложи допълнително 25-процентно мито върху индийски стоки в допълнение към предварително обявените 25-процентни мита, като подчерта, че страната продължава да купува петрол от Русия (по този начин общите търговски мита върху индийски стоки достигнаха 50%). Новото мито ще влезе в сила след 21 дни - през това време указът може да бъде отменен или преразгледан, ако Русия спре агресията срещу Украйна.
Миналата седмица министърът на финансите на САЩ Скот Бесент също говори за възможността за въвеждане на нови мита върху Китай, ако продължи да купува руски петрол.
Всякакви допълнителни търговски мита върху китайския внос ще увеличат и без това високите ставки, които сринаха износа на Китай за Съединените щати през последните месеци, отбелязва Bloomberg. Този ход най-вероятно ще предизвика ответни мерки от страна на Пекин.
След началото на украинската война Китай стана най-големият купувач на петрол от Русия поради мащабните санкции срещу руската петролна индустрия от страна на ЕС и САЩ. Две трети от доставките отиват за Китай от руски находища през тръбопроводите Сковородино-Мохе и Атасу-Алашанкоу, а останалата част се транспортира по море. Пекин купува основно морски партиди от марките ESPO Blend и Sokol, които се доставят от пристанища в Далечния изток и са ориентирани към азиатския пазар.
Китай купува около 2 милиона барела петрол на ден от Русия от около 5 милиона общ износ, според данни на държавните митници. Индия е вторият по големина купувач на руски петрол (около 1,8 милиона барела на ден), следвана от Турция с около 400 000 барела на ден.
