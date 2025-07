Тръмп се изкара Супермен: "символ на надеждата, истината и справедливостта"

Белият дом сподели изображение на президента Доналд Тръмп, облечен като Супермен. Постът в социалната мрежа идва преди премиерата в САЩ на филма за супергероя на режисьора Джеймс Гън - "Супермен".

В публикацията в Х Белият дом заяви: "Символът на надеждата. Истината. Справедливост. Американският път. Супермен Тръмп".

THE SYMBOL OF HOPE.



TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.



SUPERMAN TRUMP. pic.twitter.com/fwFWeYonAq