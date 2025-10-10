Тръмп се обиди на Нобеловия комитет, поставил "политиката над мира". Путин го подкрепи

Белият дом разкритикува решението на Нобеловия комитет, който връчи днес Нобеловата награда за мир на венецуелска опозиционна лидерка, вместо на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

"Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да слага край на войни и да спасява животи. Той има човеколюбиво сърце и никога няма да се появи някой като него, който може да премести планини единствено със силата на волята си", написа в социалната мрежа "Екс" говорителят на Белия дом Стивън Чунг. "Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката над мира", добави той.

Норвежкият Нобелов комитет връчи годишната си награда на венецуелката Мария Корина Мачадо, като я нарече "смел защитник на свободата, който се изправи и се съпротивлява" срещу авторитарното управление.

Тръмп се бореше агресивно за наградата, а по-рано тази седмица обяви споразумение за спиране на огъня и освобождаване на заложниците в ивицата Газа.

Президентът републиканец все още не е коментирал решението на Нобеловия комитет, но тази сутрин публикува три видеа в социалната си мрежа "Трут Соушъл", в които негови поддръжници празнуват споразумението за Газа.

В реч пред Общото събрание на ООН Тръмп наскоро каза, че откакто е встъпил в длъжност за втория си мандат, вече има на сметката си няколко прекратени войни и затова следва да получи подобаващо признание във вид на Нобелова награда за мир.

Ще получи ли президентът на САЩ Нобеловата награда за мир за настоящата година. Този въпрос си задаваха всички в последните дни и часове преди оповестяването на новия носител на наградата.

Тръмп на няколко пъти каза, че заслужава наградата, защото е допринесъл за разрешаването на седем войни само през настоящата година. В речта си на годишната сесия на Общото събрание на ООН на 23 септември той изброи за кои войни говори. Конкретно той спомена, че е разрешил конфликтите между Руанда и Демократична република Конго, Азербайджан и Армения, Тайланд и Камбоджа, Индия и Пакистан, Косово и Сърбия, Египет и Етиопия и Израел и Иран.

На 29 септември Доналд Тръмп представи и план в 20 точки за крайна на войната между Израел и „Хамас“ в Газа. В сряда вечерта двете страни в конфликта се съгласиха да работят по прилагане на първата фаза на плана, а снощи израелското правителство одобри постигнатата договорка.

Заради този напредък вчера лидери от Израел и от Египет призоваха да се връчи Нобеловата награда за мир на Тръмп.

А украинският президент Володимир Зеленски каза, че страната му ще номинира Тръмп за престижното отличие, ако той постигне и прекратяване на огъня и в Украйна.

Преди това лидери от Пакистан, Камбоджа, Армения и Азербайджан призоваха да се присъди Нобела за мир на Тръмп.

Според правилника на връчване на Нобеловата награда за мир, номинациите за нея се правят до 31 януари на годината. Много от предложенията за Тръмп да получи наградата дойдоха след тази дата, така че технически той е в списъка за наградата за 2026 г.

Путин: „Авторитетът е загубен“

Руският президент Владимир Путин заяви, че Нобеловата награда за мир вече няма значението, което някога е имала. Той направи това изявление, след като наградата беше отказана на американския му колега Доналд Тръмп. „Имало е случаи, когато Нобеловият комитет е присъждал наградата на онези, които не са направили нищо за мира. Това е навредило на авторитета на наградата. Следователно, нейният авторитет е до голяма степен загубен“, отбеляза Путин, без да уточнява кого има предвид.

Той добави, че не е негова работа да преценява дали настоящият президент на САЩ заслужава Нобеловата награда. „Не знам. Но той прави много за решаване на сложни кризи, които продължават години, дори десетилетия“, отбеляза Путин. Той отбеляза също, че Тръмп „искрено се стреми към мир“ в Украйна.

Тръмп се стреми към Нобеловата награда за мир още от първия си мандат. През май 2018 г. група от 18 републикански членове на Конгреса го номинираха за усилията му за урегулиране на корейския конфликт. През 2020 г. той беше номиниран „заради работата си по решаването на спора между Израел и ОАЕ“.