Тръмп се отказа да организира среща между Путин и Зеленски

Доналд Тръмп възнамерява да остави Русия и Украйна сами да организират среща между лидерите си, без засега да играе пряка роля, според представители на администрацията, запознати със ситуацията. Така той се оттегля крачка назад от преговорите за прекратяване на руската инвазия в Украйна, съобщи британският "Гардиан".
Според виждането на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна следващият етап е двустранна среща между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, казват същите източници.
Тръмп е казал на свои съветници в последните дни, че възнамерява да бъде домакин на тристранна среща с двамата лидери едва след като те се срещнат първо помежду си, макар че дали тази първоначална среща ще се състои, остава неясно, а самият Тръмп не възнамерява да се намесва в този процес.
В телефонно интервю с водещия на токшоу Марк Левин по WABC във вторник Тръмп също така заяви, че смята за по-добре Путин и Зеленски да се срещнат без него в първия етап. "Просто искам да видя какво ще се случи на срещата. Те са в процес на организирането ѝ и ще видим какво ще стане."
Неохотата на Тръмп да притисне Путин и Зеленски към среща идва, след като той призна през последните дни, че прекратяването на войната в Украйна се оказва по-трудно, отколкото е очаквал. По време на предзиборната си кампания миналата година той заяви, че може да постигне това за 24 часа.
Оттогава Тръмп настоява за бързо мирно споразумение, а крайният срок, който даде на Русия за прекратяване на войната, изтече този месец. В понеделник, след срещите си със Зеленски и европейски лидери в Белия дом, Тръмп каза, че е предприел стъпки за организиране на двустранна среща.
Старши представител на администрацията описа ситуацията като "подход на изчакване" дали среща между Путин и Зеленски изобщо може да бъде насрочена. Но през последните дни се наблюдават малко реални признаци за напредък и Белият дом все още няма списък с възможни места, където би могла да се проведе срещата. В изявление Белият дом заяви, че "Тръмп и неговият екип по национална сигурност продължават да водят разговори с руски и украински представители за организиране на двустранна среща, която да спре кръвопролитията и да сложи край на войната… Не е в национален интерес тези въпроси да се преговарят публично."
Няма изгледи за напредък
След срещите в Белия дом Тръмп проведе телефонен разговор с Путин, който продължил около 40 минути. По-късно Юрий Ушаков, външнополитическият съветник на Путин, заяви, че двамата лидери са се съгласили да назначат по-високопоставени преговарящи за преки разговори между Русия и Украйна.
Това изявление сигнализира, че двустранна среща може да остане все още далечна перспектива, независимо от оптимизма на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че тя може да се състои в рамките на две седмици.
"Гардиан" припомня, че от началото на войната Путин отхвърляше предишни опити на Зеленски за лична среща.
"НАТО-лайт" или как ще бъде гарантирана сигурността на Украйна
На пресконференция в понеделник вечерта след срещите в Белия дом Зеленски каза, че разговорите на европейските лидери с Тръмп са били съсредоточени върху гаранции за сигурността на Украйна в бъдещо мирно споразумение, за да се гарантира, че Русия няма да възобнови инвазията си.
Украйна настоява за гаранции за сигурност от Запада в рамките на потенциално мирно споразумение с Русия. В Европа се обсъжда като една от тези гаранции разполагането на войски в Украйна след прекратяването на огъня.
Тръмп предложи да допринесе за гаранциите за сигурност, но изключи разполагането на американски войски като част от военна сила на място в Украйна. Всяка американска помощ се очаква да дойде под формата на споделяне на разузнавателна информация или евентуална въздушна подкрепа.
Европейските лидери обсъждат и вариант "НАТО-лайт" за Украйна. Този сценарий няма да съответства изцяло на задълженията за колективна отбрана, заложени в Устава на НАТО, но ще задължи страните, подписали споразумение с Киев, бързо да се договарят за ответни мерки в случай на нападение.
По-рано Стив Уиткоф, специалният пратеник на Тръмп, заяви след срещата Тръмп–Путин в Аляска, че Путин е приел САЩ да предложат на Украйна гаранции за сигурност по подобие на колективната отбрана по член 5 на НАТО.
"Успяхме да постигнем следната отстъпка: че Съединените щати могат да предложат защита, подобна на член 5, което е една от основните причини Украйна да иска да бъде в НАТО", каза Уиткоф пред Си Ен Ен.
В Украйна обаче смятат, че без членство в НАТО единствено споразумение, което задължава съюзниците да защитават страната, може да възпре Русия от ново нападение. В Киев също така подчертават, че освен финансова помощ и предоставяне на оръжие, западните страни трябва да разположат свои военни контингенти в Украйна, за да гарантират нейната сигурност.
След срещите в Белия дом Зеленски също представи план за закупуване на американско оръжие за 90 млрд. долара чрез Европа, за да бъдат гарантирани условията за сигурност, както и за покупка на дронове от Украйна от страна на САЩ. Не беше ясно дали това е част от оръжейната сделка за Украйна, която Тръмп обяви миналия месец.
Руският външен министър Сергей Лавров предложи Русия да бъде един от гарантите за сигурността на Украйна – предложение, което Белият дом е приел с насмешка, според официални източници.
Лавров: Предложенията на Запада за гарантиране на сигурността на Украйна са неприемливи
За Русия е неприемливо разполагането на чужди войски в Украйна, които трябва да гарантират сигурността на страната след края на войната, заяви Лавров.
По думите му, дискусиите на западните страни с Киев показват, че "всички замисли" са свързани с предоставянето на гаранции чрез "чуждестранна военна интервенция" на част от украинската територия.
"Много се надявам, че онези, които подготвят такива планове, <...> разбират, че това ще бъде абсолютно неприемливо за Руската федерация и за всички здравомислещи политически сили в Европа", каза Лавров след преговори с външния министър на Индия.
Киев работел срещу Тръмп, с когото Русия се опитва да намери решение
Според руския министър, целите на украинското ръководство са насочени срещу усилията на Доналд Тръмп, с когото Русия се опитва да намери решение на първопричините за конфликта. "Другата страна иска тези причини да се задълбочат, да се създават някакви алианси в сферата на осигуряването на сигурността на Украйна на антируска основа, въз основа на агресивни замисли и запазването на тези агресивни замисли по отношение на нашата страна", каза Лавров.
Той подчерта, че Русия подкрепя гаранциите за сигурност, които са били договорени от Москва и Киев през април 2022 година. Те предвиждат сигурността на Украйна да бъде гарантирана от постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН (Русия, Китай, Франция, САЩ и Великобритания), както и от Германия и Турция. "Всичко останало, всичко друго, всичко едностранно — това, разбира се, са безперспективни начинания", заключи Лавров.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
20 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Снощи москалите бомбардираха американския "Флекстроник" завод за битова техника в закарпатието... Прекрасния мълчи, вероятно проучва дали не е от времето на Байдън... Ако е - майн.ата му на американския завод, ако не е - ще смаже жужето с още един 50-дневен ултиматум...
След като демонстрира наглостта да разиграва на крака всички водещи държавни лидери на Евроатлантическата общност и не приема дори след присвояване на територии гаранциите за сигурност, Путин явно няма намерение да спре с агресията си към украинския народ. Ако и сега Тръмп продължава да се посуква, значи той явно е марионетка на Кремъл.
Няма зор, Клео, ни- ка- къв. Светът вижда " на живо" как изглежда лелеяният рашистки " русский мир". А и руските ученички ще раждат деца, предопределени да умрат, за да пазят държавата от " вражеския Запад". Няма зор.
Доналд: „Много е трудно, ако не и невъзможно, да спечелиш война, без да атакуваш страната агресор. Същото е в спорта, когато един отбор има страхотна защита, но не му е позволено да играе в нападение. Няма шанс за победа! Същото важи и за Украйна и Русия. Нечестният и изключително некомпетентен Байдън не позволи на Украйна да отговори, а само да се защитава. Как се получи това? Предстоят ни интересни времена.“
"Другата страна иска тези причини да се задълбочат, да се създават някакви алианси в сферата на осигуряването на сигурността на Украйна на антируска основа, въз основа на агресивни замисли и запазването на тези агресивни замисли по отношение на нашата страна", каза Лавров." Махнете фразата: " в сферата на осигуряването на сигурността на Украйна". Ще остане истинската " първопричина" за войната. Русия, агресивно обърната към Запада и надяваща се да настъпи стратегически към неговите граници. " Някакви алианси" означава ЕС и НАТО. :)
Хахахахахахахахаххаха. Голям зор!
Леле, що си тъъъп! Май вЕрно ви обучават допълнително в идиотия!
Путлер ще му дойде акъла само, когато започнат да падат бомби в Москва! Ако Тръмпанаринът даде оръжие на Зеленски може да разчита на някакво уважение от запада. ;)
Каква изненада! "Краснов" се прави на палячо, тупа топката и печели време за Пymkuн, a през това време Пymkuн продъжава да бомбардира цивилни, защото друго не може. Епизод - пореден.
Украйна в НАТО! Украйна в ЕС! Ама САЩ не давали да е в НАТО. Ама Орбан не давал да е в ЕС. Ама Русия не разрешавала. Като си види рейтинга, Тръмп ще запее друга песен. Членството на Унгария в ЕС може да бъде замразено. Какво разрешава или не разрешава Русия е въпрос на преценка на готовността й да поеме огромен риск и да се изправи срещу целия цивилизован свят. ПП. Впрочем цивилизованият свят трябва да схване до последната си мозъчна клетка, че собствената му съдба е в опасност.