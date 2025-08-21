Тръмп се отказа да организира среща между Путин и Зеленски

Доналд Тръмп възнамерява да остави Русия и Украйна сами да организират среща между лидерите си, без засега да играе пряка роля, според представители на администрацията, запознати със ситуацията. Така той се оттегля крачка назад от преговорите за прекратяване на руската инвазия в Украйна, съобщи британският "Гардиан".

Според виждането на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна следващият етап е двустранна среща между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, казват същите източници.

Тръмп е казал на свои съветници в последните дни, че възнамерява да бъде домакин на тристранна среща с двамата лидери едва след като те се срещнат първо помежду си, макар че дали тази първоначална среща ще се състои, остава неясно, а самият Тръмп не възнамерява да се намесва в този процес.

В телефонно интервю с водещия на токшоу Марк Левин по WABC във вторник Тръмп също така заяви, че смята за по-добре Путин и Зеленски да се срещнат без него в първия етап. "Просто искам да видя какво ще се случи на срещата. Те са в процес на организирането ѝ и ще видим какво ще стане."

Неохотата на Тръмп да притисне Путин и Зеленски към среща идва, след като той призна през последните дни, че прекратяването на войната в Украйна се оказва по-трудно, отколкото е очаквал. По време на предзиборната си кампания миналата година той заяви, че може да постигне това за 24 часа.

Оттогава Тръмп настоява за бързо мирно споразумение, а крайният срок, който даде на Русия за прекратяване на войната, изтече този месец. В понеделник, след срещите си със Зеленски и европейски лидери в Белия дом, Тръмп каза, че е предприел стъпки за организиране на двустранна среща.

Старши представител на администрацията описа ситуацията като "подход на изчакване" дали среща между Путин и Зеленски изобщо може да бъде насрочена. Но през последните дни се наблюдават малко реални признаци за напредък и Белият дом все още няма списък с възможни места, където би могла да се проведе срещата. В изявление Белият дом заяви, че "Тръмп и неговият екип по национална сигурност продължават да водят разговори с руски и украински представители за организиране на двустранна среща, която да спре кръвопролитията и да сложи край на войната… Не е в национален интерес тези въпроси да се преговарят публично."

Няма изгледи за напредък

След срещите в Белия дом Тръмп проведе телефонен разговор с Путин, който продължил около 40 минути. По-късно Юрий Ушаков, външнополитическият съветник на Путин, заяви, че двамата лидери са се съгласили да назначат по-високопоставени преговарящи за преки разговори между Русия и Украйна.

Това изявление сигнализира, че двустранна среща може да остане все още далечна перспектива, независимо от оптимизма на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че тя може да се състои в рамките на две седмици.

"Гардиан" припомня, че от началото на войната Путин отхвърляше предишни опити на Зеленски за лична среща.

"НАТО-лайт" или как ще бъде гарантирана сигурността на Украйна

На пресконференция в понеделник вечерта след срещите в Белия дом Зеленски каза, че разговорите на европейските лидери с Тръмп са били съсредоточени върху гаранции за сигурността на Украйна в бъдещо мирно споразумение, за да се гарантира, че Русия няма да възобнови инвазията си.

Украйна настоява за гаранции за сигурност от Запада в рамките на потенциално мирно споразумение с Русия. В Европа се обсъжда като една от тези гаранции разполагането на войски в Украйна след прекратяването на огъня.

Тръмп предложи да допринесе за гаранциите за сигурност, но изключи разполагането на американски войски като част от военна сила на място в Украйна. Всяка американска помощ се очаква да дойде под формата на споделяне на разузнавателна информация или евентуална въздушна подкрепа.

Европейските лидери обсъждат и вариант "НАТО-лайт" за Украйна. Този сценарий няма да съответства изцяло на задълженията за колективна отбрана, заложени в Устава на НАТО, но ще задължи страните, подписали споразумение с Киев, бързо да се договарят за ответни мерки в случай на нападение.

По-рано Стив Уиткоф, специалният пратеник на Тръмп, заяви след срещата Тръмп–Путин в Аляска, че Путин е приел САЩ да предложат на Украйна гаранции за сигурност по подобие на колективната отбрана по член 5 на НАТО.

"Успяхме да постигнем следната отстъпка: че Съединените щати могат да предложат защита, подобна на член 5, което е една от основните причини Украйна да иска да бъде в НАТО", каза Уиткоф пред Си Ен Ен.

В Украйна обаче смятат, че без членство в НАТО единствено споразумение, което задължава съюзниците да защитават страната, може да възпре Русия от ново нападение. В Киев също така подчертават, че освен финансова помощ и предоставяне на оръжие, западните страни трябва да разположат свои военни контингенти в Украйна, за да гарантират нейната сигурност.

След срещите в Белия дом Зеленски също представи план за закупуване на американско оръжие за 90 млрд. долара чрез Европа, за да бъдат гарантирани условията за сигурност, както и за покупка на дронове от Украйна от страна на САЩ. Не беше ясно дали това е част от оръжейната сделка за Украйна, която Тръмп обяви миналия месец.

Руският външен министър Сергей Лавров предложи Русия да бъде един от гарантите за сигурността на Украйна – предложение, което Белият дом е приел с насмешка, според официални източници.

Лавров: Предложенията на Запада за гарантиране на сигурността на Украйна са неприемливи

За Русия е неприемливо разполагането на чужди войски в Украйна, които трябва да гарантират сигурността на страната след края на войната, заяви Лавров.

По думите му, дискусиите на западните страни с Киев показват, че "всички замисли" са свързани с предоставянето на гаранции чрез "чуждестранна военна интервенция" на част от украинската територия.

"Много се надявам, че онези, които подготвят такива планове, <...> разбират, че това ще бъде абсолютно неприемливо за Руската федерация и за всички здравомислещи политически сили в Европа", каза Лавров след преговори с външния министър на Индия.

Киев работел срещу Тръмп, с когото Русия се опитва да намери решение

Според руския министър, целите на украинското ръководство са насочени срещу усилията на Доналд Тръмп, с когото Русия се опитва да намери решение на първопричините за конфликта. "Другата страна иска тези причини да се задълбочат, да се създават някакви алианси в сферата на осигуряването на сигурността на Украйна на антируска основа, въз основа на агресивни замисли и запазването на тези агресивни замисли по отношение на нашата страна", каза Лавров.

Той подчерта, че Русия подкрепя гаранциите за сигурност, които са били договорени от Москва и Киев през април 2022 година. Те предвиждат сигурността на Украйна да бъде гарантирана от постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН (Русия, Китай, Франция, САЩ и Великобритания), както и от Германия и Турция. "Всичко останало, всичко друго, всичко едностранно — това, разбира се, са безперспективни начинания", заключи Лавров.