Тръмп се пошегува с испанския премиер Санчес за разходите за отбрана

Американският президент Доналд Тръмп се пошегува с испанския премиер Педро Санчес по повод разногласията им за военните разходи, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

В заключителните си изказвания на вчерашната среща за Газа в Египет Тръмп се обърна директно към Санчес, който присъстваше на събитието: „Успявам ли да го убедя за разходите за отбрана? Все по-близо съм. Върша фантастична работа. Испания? Къде е Испания?“, каза американският президент, докато оглеждаше залата.

Тръмп настоява страните от НАТО да отделят по 5% от своя БВП за отбрана.

Думите на Тръмп разведриха настроението на иначе сериозната церемония, посветена на подписването на примирието в Газа. Американският президент направи коментарите, докато поздравяваше присъстващите световни лидери, участвали в посредничеството за мир в Близкия изток.

Въпреки че изказването на Тръмп бе хумористично, то отрази неговата дългогодишна критика към членовете на НАТО, които не изпълняват целите си за военни разходи. През последните месеци той неведнъж упрекна Испания, че „финансовата ѝ ангажираност към Алианса не е достатъчна“.

Приятелският му тон към Санчес влезе в контраст с негови предишни и по-остри изявления, като например намеците му, че страните, които „не плащат своя дял“, може да бъдат изключени от НАТО.

„Испания е страхотна страна. Педро е добър човек - ще се разберем“, каза още Тръмп с усмивка, докато публиката се смееше.

Испанският премиер не отговори публично по време на събитието. Дипломатически източници посочиха, че коментарите на Тръмп са били приети „в дух на сърдечност“.