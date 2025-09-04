Тръмп сезира Върховния съд на САЩ заради митата

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп поиска от Върховния съд да реши дали държавният глава е имал правомощието да налага широкообхватни търговски мита, предаде Ройтерс.

В петък апелативният съд в САЩ постанови, че повечето от митата на Доналд Тръмп са незаконни. Решението подкопава използването на митническите тарифи като ключов инструмент в международната икономическа политика на президента.

Съдът все пак позволи митата да останат в сила до 14 октомври, за да даде възможност на администрацията на Тръмп да обжалва решението пред Върховния съд.

Американският президент пък критикува решението с публикация в социалната си мрежа “Truth Social”, определяйки съда като “силно пристрастен”

От Белия дом поискаха от Върховния съд да ускори разглеждането на делото и вземе решение за разглеждането му до 10 септември и провеждането на изслушвания през ноември. Новият мандат на съда започва на 6 октомври.

„Залогът в този случай не може да бъде по-висок“, заяви главният прокурор Д. Джон Сауер в позиция, цитирана от Ройтерс.

По думите му президентът и администрацията му са решили, че “митата насърчават мира и безпрецедентен икономически просперитет и че отказът на правомощията за налагане на мита би изложил страната ни на търговски репресии без ефективна защита и би върнал Америка на ръба на икономическа катастрофа“

През април Тръмп обяви икономическо извънредно положение, твърдейки, че търговският дисбаланс е подкопал вътрешното производство и е вреден за националната сигурност.

Тръмп оправда митата, стъпвайки върху Закона за международните икономически извънредни правомощия (IEEPA). IEEPA дава на президента правомощието да се справя с „необичайни и извънредни“ заплахи по време на национални извънредни ситуации.

През май, Съдът за международна търговия със седалище в Ню Йорк също обяви тарифите за незаконни, но решението беше отложено.

Митата се превърнаха в основен стълб на външната политика на САЩ по време на втория мандат на Тръмп. Той ги използва за оказване на политически натиск и предоговаряне на търговски сделки с държави, които изнасят стоки за САЩ. Макар да дадоха на администрацията на Тръмп лостове за извличане на икономически отстъпки от търговските партньори, те увеличиха нестабилността на финансовите пазари.