Тръмп ще обяви 100% мито върху филми, произведени извън САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в публикация в собствената си социална мрежа Truth Social в понеделник, че ще наложи 100% мито "върху всички филми, произведени извън Съединените щати".

Тръмп не уточни кога или как митото може да бъде въведено.

Ако Тръмп изпълни заплахата си, това ще бъде първият случай, в който той налага мито върху услуга, а не върху стока.

Идеята за митата е от пролетта

Президентът за първи път заплаши със 100% мито върху филми, произведени в чужбина, през май, като твърдеше, че други държави предлагат данъчни облекчения, които привличат режисьорите в чужбина. В публикацията си в понеделник той открои Калифорния, заявявайки, че щатът “е особено силно засегнат!”

Междувременно щатът е предложил и въвел множество данъчни облекчения, както и други американски градове, посочва CNN.

Холивуд беше напълно изненадан, когато Тръмп за първи път спомена за митото през май.

"На пръв поглед това е шокиращо и би довело до почти пълно спиране на продукцията", заяви тогава един човек от индустрията пред CNN.

"Но в действителност той няма юрисдикция да направи това и е твърде сложно за изпълнение.", добави той.

Американските актьори и режисьори обикновено предпочитат да работят близо до дома си. Но "факт е, че за холивудските студия е по-евтино да платят за самолетни билети и хотели за всички, защото разходите за труд, липсата на отстъпки и възможността да се произвежда в чужбина са безкрайно по-евтини", каза Джей Суръс, заместник-председател на United Talent Agency, пред CNN през май.

Акциите на Netflix (NFLX) отбелязаха спад от 1% в понеделник сутрин след публикацията на Тръмп, докато други компании, свързани с филмовата индустрия, като AMC и The Walt Disney Company (DIS), отбелязаха ръст.

Продажбите на билети за кино в САЩ са намалели, тъй като броят на големите премиери в кината спадна рязко след пандемията, а потребителите промениха навиците си за гледане, предпочитайки стрийминг платформи за гледане у дома.

Брутните приходи от боксофиса в САЩ достигнаха връх от малко под 12 милиарда долара през 2018 г., преди да паднат до малко над 2 милиарда долара през 2020 г., когато много кина бяха затворени заради Covid. Въпреки че кината се възстановиха, броят на премиерите е около половината от този през 2019 г. Общият вътрешен боксофис не е надхвърлил 9 милиарда долара оттогава.

Warner Bros. Discovery, компанията майка на CNN, е постигнала 4 милиарда долара приходи от глобален боксофис досега тази година, като е първото студио, достигнало това ниво.

Тръмп подготвя още мита

От сряда администрацията ще наложи 100% мито върху маркови лекарства, с някои изключения; 25% мито върху тежкотоварни камиони; 50% мито върху кухненски шкафове и тоалетни принадлежности; както и 30% мито върху тапицирана мебел.

В отделна публикация в социалните мрежи в понеделник Тръмп заяви, че планира да наложи "значително" мито върху всички мебели, внасяни в Съединените щати.