Тръмп ще помогне за защитата на Полша и балтийските страни от Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да защити Полша и балтийските страни в случай на ескалация от страна на Русия на фона на нарушаването в петък на естонското въздушно пространство от руски изтребители, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
На въпроса дали би помогнал за защитата на страните от Европейския съюз, ако Русия засили враждебните си действия, Тръмп отговори на журналистите, че "би го направил".
с Северноатлантическият съвет на НАТО съобщи, че ще се събере на заседание във вторник, за да обсъди случилото се във въздушното пространство на Естония.
По данни на Естония в петък три изтребителя МиГ-31 на руските военновъздушни сили са навлезли без разрешение във въздушното пространство на балтийската страна, която е член на алианса. Инцидентът е станал в района на Вайндло, малък остров, разположен във Финския залив в Балтийско море.
"Това не ни харесва", добави американският лидер.
Седмица по-рано, в нощта на 9 срещу 10 септември, полските и съюзническите сили за първи път свалиха руски дронове над територията на НАТО. Тогава най-малко 19 безпилотни летателни апарата навлязоха над Полша, припомня ДПА. Полша свали дроновете в своето въздушно пространство с подкрепата на военни самолети на други държави от НАТО.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Съща така между Азърбейджан и Албания ....
https://www.linkedin.com/posts/publicjc_wheresmymagicmarker-starmer-trump-activity-7374945896549134337-a_DH?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAADcvoMBJCdE7KpE_YKPJ8UtzFOLca2Wcjw
"Това не ни харесва"?...
жужето не е получавало по-голям подарък от съдбата...
Онзи ден Прекрасния смая света със седем прекратени войни за 8 месеца, но и го ужаси, защото до върха на най-мощната държава е изтикан безпомощен и ментално неадекватен дядка - една от прекратени те от него войни е...между КАМБОДЖА и АРМЕНИЯ!!!...
Невярващите, да потърсят в нета официалната му изява, не в самолета, не на поляната - а на катедрата, пред знамето и герба...
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Съща така между Азърбейджан и Албания .... https://www.linkedin.com/posts/publicjc_wheresmymagicmarker-starmer-trump-activity-7374945896549134337-a_DH?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAADcvoMBJCdE7KpE_YKPJ8UtzFOLca2Wcjw
"Това не ни харесва"?... жужето не е получавало по-голям подарък от съдбата... Онзи ден Прекрасния смая света със седем прекратени войни за 8 месеца, но и го ужаси, защото до върха на най-мощната държава е изтикан безпомощен и ментално неадекватен дядка - една от прекратени те от него войни е...между КАМБОДЖА и АРМЕНИЯ!!!... Невярващите, да потърсят в нета официалната му изява, не в самолета, не на поляната - а на катедрата, пред знамето и герба...
дОнчо е в отчаяна паника - в случая са му подсказали, че не е добре да се eбava с 10 млн. полски американци - избиратели... ;-)
Мда, кой знае, може би, ама надали. Кой нормален му вярва на тоя клоун вече.
Вървят сериозни залагания коя страна от НАТО първа ще отнеме от Турция жълтата фланелка за свален руски самолет.