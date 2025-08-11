Тръмп ще разположи Националната гвардия във Вашингтон, за да се справи с престъпността и бездомността

Американският президент Доналд Тръмп обяви в понеделник, че поставя полицейското управление на Вашингтон и окръг Колумбия под федерален контрол и разполага Националната гвардия в столицата, за да я направи по-безопасна и да се справи с престъпността и бездмоността, предаде Асошиетед прес.

800 войници от Националната гвардия ще бъдат разположени във Вашингтон, а ако е необходимо броят им ще се увеличи, предаде "Ню Йорк Таймс".

"Бездомните трябва да се изнесат, ВЕДНАГА. Ще ви дадем места, където да отседнете, но ДАЛЕЧ от столицата. Престъпниците, вие не трябва да се разкарате. Ние ще ви вкараме в затвора, където ви е мястото", написа Тръмп по-рано в понеделник в платформата си "Трут Соушъл".

Тръмп обявя извънредно положение за обществената безопасност във Вашингтон. Главният прокурор Пам Бонди ще наблюдава федералното поемане на контрола над полицейските сили на града, предаде "Ню Йорк Таймс".

Докато американският президент и екипът му коментират мерките, които ще се опитат да приложат, за да се справят с престъпността във Вашингтон, граждани протестират в близост до Белия дом.

Решението на Тръмп идва само няколко дни, след като държавният глава на САЩ нареди на федералните служители да увеличат присъствието си в столицата и предупреди, че федералното правителство може да поеме контрола над града.

Белият дом не пояснява какви правомощия ще използва Тръмп, за да изгони бездомниците от Вашингтон, отбелязва Ройтерс. Президентът има контрол само над земята и сградите, които са федерална собственост.

Тръмп определи Вашингтон като "един от най-опасните градове в света" след неотдавнашно нападение над високопоставен служител на министерството на държавната ефективност.

Кметът на американската столица демократът Мюриъл Баузър заяви, че „не се наблюдава скок на престъпността.“

Престъпността във Вашингтон достига своя връх през 2023 г., но статистиката показва, че престъпленията са намалели в сравнение с този период преди година с близо четвърт.

„Вярно е, че имахме ужасен скок в престъпността през 2023 г., но това не е 2023 г. През последните две години намалихме насилствената престъпност в този град, до 30-годишно дъно“, твърди кметът в интервю за американска медия, цитиран от BBC.

Процентът на убийствата във Вашингтон остава сравнително висок на глава от населението в сравнение с други градове в САЩ, като общо 98 такива убийства са регистрирани досега тази година. Федералните данни от началото на годината показват, че през последната година столицата е регистрирала най-ниските си общи данни за насилствени престъпления от 30 години насам.